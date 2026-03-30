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¿Cuál es la película más vista esta semana en el cine?

“Project Hail Mary” lidera la taquilla en Estados Unidos y Canadá

30 de marzo de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen, difundida por Amazon MGM Studios, muestra a Ryan Gosling en una escena de "Project Hail Mary". (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El filme “Project Hail Mary” (‘Proyecto Salvación’) lidera por segunda semana consecutiva la taquilla, acumula 300 millones de dólares en todo el mundo y se mantiene como la película más vista en Estados Unidos y Canadá, según datos de la web Box Office Mojo.

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El filme, protagonizado por Ryan Gosling y dirigido por Phil Lord y Christopher Miller a partir de un guion de Drew Goddard, recaudó en Estados Unidos y Canadá esta semana un total de 54,5 millones de dólares.La película ha recaudado desde su estreno 164.3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 136.5 millones de dólares en el resto de mercados.

La película es una adaptación de la novela homónima de Andy Weir de 2021 (‘Project Hail Mary’), y se posiciona como el mejor estreno en los cines en lo que va de 2026. Es también el mejor estreno de la historia de los estudios Amazon MGM.El filme está protagonizado por Ryland Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial a años luz de la Tierra.

A medida que recupera la memoria, descubre una misión para detener una sustancia misteriosa que está matando al Sol y salvar la Tierra.La película de animación ‘Hoppers’ se mantiene en segundo puesto de la taquilla de Norteamérica con 12.2 millones de recaudación en Estados Unidos, y acumula 297 millones en todo el mundo desde su estreno el 6 de marzo.

La única película que entra en el listado de las más taquilleras este fin de semana es ‘They Will Kill You’ (‘Te van a matar’), una película de terror que ha recaudado cinco millones de dólares en Norteamérica y 4 millones en el resto de mercados.

Cierran la lista en cuarta y quinta posición ‘Dhurandhar The Revenge’ y ‘Reminders of Him’ (‘No te olvidaré’), ambas con una recaudación en Norteamérica este fin de semana de 4.7 millones.La primera acumula 89 millones de dólares en todo el mundo desde el 19 de marzo y la segunda ha recaudado 69 millones en todo el mundo.

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CineRyan GoslingHollywood
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