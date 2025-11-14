Opinión
14 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
Magacín Moda
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién es Antonin Tron, el nuevo director creativo de Balmain?

El nuevo director creativo toma las riendas de la marca en sustitución de Olivier Rousteing

14 de noviembre de 2025 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A partir de noviembre, Tron presentará su primera colección, Balmain Otoño/Invierno 2026-2027 (Instagram (@balmain))
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Balmain anunció esta semana el nombramiento de Antonin Tron como nuevo director creativo en sustitución de Olivier Rousteing y que presentará sus primeras creaciones en marzo próximo para la colección otoño/invierno 2026-2027.

RELACIONADAS

“Balmain anuncia hoy el nombramiento de Antonin Tron como nuevo director creativo de la Maison, a partir de noviembre de 2025. Antonin presentará su primera colección, Balmain Otoño/Invierno 2026-2027, en París el próximo mes de marzo", desveló en sus redes sociales la casa francesa fundada en 1945.

¿Quién es?

Antonin Tron, para quien unirse a Balmain es “un honor”, lanzó su marca Atlein en 2016 y se distingue por el uso del drapeado, aplicado a los vestidos de punto especialmente.

Nacido en París en 1984, Tron estudió diseño de moda en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, junto a Demna y Glenn Martens, diseñadores de Gucci y Maison Margiela, respectivamente.

Tras graduarse en 2008, regresó a París, donde trabajó en prestigiosas casas de moda como Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga y, más recientemente, Saint Laurent, hasta que fundó Atlein hace nueve años.

Pese al reconocimiento de su calidad por los expertos de la moda, Atlein tuvo dificultades para consolidarse en el competitivo panorama de la moda parisina, pero en los últimos años ha conseguido un importante crecimiento, con colaboraciones exitosas como la que mantuvo con la marca de Kylie Jenner, Khy.

“Al igual que nuestro fundador, Antonin considera la moda un arte espacial, moldeado alrededor del cuerpo con precisión y emoción”, manifestó el consejero delegado de Balmain, Matteo Sgarbossa, en un comunicado de prensa.

Arquitectura en movimiento

Según el responsable ejecutivo de la marca, el enfoque “escultórico” de Antonin, “arraigado en el arte del drapeado y la sensibilidad de los materiales”, está en línea con la visión fundacional de Pierre Balmain, que decía: “La alta costura es la arquitectura del movimiento”.

“Balmain posee una historia fascinante basada en la artesanía, la cultura, la sensualidad y la elegancia. Moda sofisticada, precisa y audaz. Estos valores resuenan profundamente en mí, y me complace poder continuar con su legado”, dijo Tron.

El diseñador también tuvo unas palabras para su antecesor, Olivier Rousteing, a quien agradeció “haber hecho de Balmain la casa de moda única e internacional que es hoy”.

Tron se dedicará ahora exclusivamente a Balmain y presentará su primera colección durante la semana de la moda, en la que también está previsto que debuten Maria Grazia Chiuri en Fendi, Meryll Rogge en Marni y Rachel Scott en Proenza Schouler.

Diseñadores de modaModa
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México.
