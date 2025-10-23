Opinión
23 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
Conoce a la joven diseñadora que iniciará una nueva era en Hermès

Tras 37 años como directora artística, la diseñadora francesa Véronique Nichanian presentará su último desfile en enero

23 de octubre de 2025 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
a joven británica con orígenes jamaicanos presentará su primera colección para la firma francesa en enero de 2027. (WGSN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La británica Grace Wales Bonner, de 35 años y famosa por haber lanzado la marca de calzado Wales Bonner, es la nueva directora de creación del prêt-à-porter masculino de la marca de artículos de lujo Hermès, anunció este martes la compañía en un comunicado.

La joven británica con orígenes jamaicanos sustituye en el cargo a la francesa Véronique Nichanian, de 71 años, quien llevaba al frente de la sección masculina 37 años, desde que fue nombrada en 1988.

Hermès, una de las principales empresas del sector del lujo en el mundo que cotiza en el CAC-40 de París, destacó que la británica es “una apasionada de la artesanía y de la cultura” y adelantó que presentará su primera colección para la firma francesa en enero de 2027.

Wales Bonner, una figura emergente a la que también se había asociado otros grandes del grupos del lujo en Francia como LVMH y Kering, se graduó en la Central Saint Martins College, la prestigiosa escuela londinense de arte y moda.

La creadora se caracteriza por su particular impronta que bebe de referencias artísticas e intelectuales de la diáspora africana (James Baldwin, Aimé Césaire, Kerry James Marshall, entre otros).

La marca de calzado que lleva sus apellidos (Wales Bonner) fue muy aplaudida desde que lanzó primero una línea masculina, en 2014, y luego otra para mujeres, en 2018.

“Su visión contemporánea de la moda, de la artesanía y de la cultura seguirán dando forma al estilo prêt-à-porter masculino de Hermès”, se congratuló el director artístico general de Hermès, Pierre-Alexis Dumas, en el comunicado.

Wales Bonner, por su parte, dijo que, con su llegada a la firma, “cumple un sueño” y agradeció la oportunidad que la dirección de Hermès le ha dado para “aportar su visión a esta ‘maison’ tan mágica”.

