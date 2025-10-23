Conoce a la joven diseñadora que iniciará una nueva era en Hermès

La británica Grace Wales Bonner, de 35 años y famosa por haber lanzado la marca de calzado Wales Bonner, es la nueva directora de creación del prêt-à-porter masculino de la marca de artículos de lujo Hermès, anunció este martes la compañía en un comunicado.

La joven británica con orígenes jamaicanos sustituye en el cargo a la francesa Véronique Nichanian, de 71 años, quien llevaba al frente de la sección masculina 37 años, desde que fue nombrada en 1988.

Hermès, una de las principales empresas del sector del lujo en el mundo que cotiza en el CAC-40 de París, destacó que la británica es “una apasionada de la artesanía y de la cultura” y adelantó que presentará su primera colección para la firma francesa en enero de 2027.

Wales Bonner, una figura emergente a la que también se había asociado otros grandes del grupos del lujo en Francia como LVMH y Kering, se graduó en la Central Saint Martins College, la prestigiosa escuela londinense de arte y moda.

PUBLICIDAD

La creadora se caracteriza por su particular impronta que bebe de referencias artísticas e intelectuales de la diáspora africana (James Baldwin, Aimé Césaire, Kerry James Marshall, entre otros).

La marca de calzado que lleva sus apellidos (Wales Bonner) fue muy aplaudida desde que lanzó primero una línea masculina, en 2014, y luego otra para mujeres, en 2018.

“Su visión contemporánea de la moda, de la artesanía y de la cultura seguirán dando forma al estilo prêt-à-porter masculino de Hermès”, se congratuló el director artístico general de Hermès, Pierre-Alexis Dumas, en el comunicado.