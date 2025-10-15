La mujer que transformó la moda femenina de Dior vuelve a Fendi

La casa de moda italiana Fendi anunció este martes el nombramiento de Maria Grazia Chiuri como su nueva directora creativa. Chiuri, quien estuvo al frente de Dior hasta mayo pasado, comenzó su formación en la firma romana hace casi tres décadas.

“Regreso a Fendi con honor y alegría después de haber tenido el privilegio de comenzar mi carrera bajo la guía de las fundadoras de la casa, las cinco hermanas”, afirmó Chiuri en un comunicado, haciendo referencia a las hijas de los fundadores de Fendi que impulsaron la compañía a partir de la década de 1960.

Para ella, la firma “siempre ha sido una forja de talentos y un punto de partida para muchos creativos de la industria, gracias a la extraordinaria capacidad de estas cinco mujeres para fomentar y nutrir generaciones de visión y habilidad”.

La creativa también agradeció al presidente del grupo francés LVMH, Bernard Arnault, propietario de la casa de moda, por confiarle la tarea de “ayudar a escribir un nuevo capítulo en la historia de esta extraordinaria empresa fundada por mujeres”.

La italiana, de 61 años, comunicó su salida de la dirección artística de la moda femenina de Christian Dior tras nueve años en el cargo, y ahora sustituirá a Silvia Venturini, quien dejó la dirección de Fendi a finales de septiembre.

Chiuri, que cambia de firma pero no de grupo —ya que ambas marcas pertenecen al conglomerado de lujo LVMH—, ocupará un puesto por el que pasaron figuras de la talla de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano y Raf Simons.

Durante su primer paso por Fendi, entre 1989 y 1999, Chiuri contribuyó al diseño del famoso bolso ‘Baguette’, un artículo pequeño y compacto popularizado en la cultura pop de finales de los 90 por series como Sex ‘n The City

“Maria Grazia Chiuri es uno de los mayores talentos creativos de la moda actual, y me complace enormemente que haya decidido regresar a Fendi para seguir expresando su creatividad dentro del grupo LVMH, tras haber compartido su audaz visión de la moda”, dijo Arnault.

Por su parte, el presidente de Fendi, el español Ramon Ros, se mostró “encantado de dar la bienvenida a Maria Grazia al equipo”. “El papel de un director creativo ya no consiste simplemente en diseñar ropa hermosa, sino en crear una cultura y reflejar el mundo en el que vivimos”, agregó.