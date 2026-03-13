Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El estilo italiano domina dentro y fuera del parque en el Clásico Mundial de Béisbol

La novena “azzurri” combina moda y tradición con sus elegantes atuendos como parte de su uniforme

13 de marzo de 2026 - 1:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El equipo de Italia es el próximo rival de Puerto Rico (Ashley Landis)
Por Magacín

En el Clásico Mundial de Béisbol, el espectáculo va más allá del terreno de juego. El equipo de Italia, próximo rival de Puerto Rico este sábado, está dando mucho de qué hablar no solo por su sorpresivo buen desempeño en el torneo, sino también por su energía, rituales y, fieles a su cultura, un gran sentido de la moda.

RELACIONADAS

Al llegar a los estadios, los jugadores llaman la atención al presentarse uniformados con elegantes chaquetas Armani color azul marino, evocando la sastrería italiana y reforzando el sentido de identidad de la novena “azzurri” que está dejando huella en el torneo internacional.

Las imágenes y videos del conjunto italiano haciendo su entrada triunfal con su “look” sofisticado han causado sensación entre la fanaticada y se han hecho virales en las redes sociales. Más allá de la estética, estas piezas se han convertido en un emblema del equipo europeo, y las chaquetas también forman parte de las celebraciones que los distinguen dentro del torneo.

Además, cada vez que un jugador conecta un jonrón, sus compañeros lo reciben en el dugout con un shot de espresso, un beso en cada mejilla y la colocación de la chaqueta sobre sus hombros, otro gesto que se ha ganado la simpatía del público.

Trasladar esa herencia de estilo italiano al deporte sirve de paso de homenaje al legado de Giorgio Armani, recientemente fallecido, cuyo enfoque en la elegancia, los cortes limpios y la sofisticación ha marcado la moda mundial durante décadas.

Esta combinación de buen juego, presencia y gestos distintivos ha consolidado al equipo italiano como uno de los más comentados del Clásico Mundial.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolItaliaGiorgio ArmaniModa
ACERCA DEL AUTOR
Magacín
MagacínArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: