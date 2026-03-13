El estilo italiano domina dentro y fuera del parque en el Clásico Mundial de Béisbol

En el Clásico Mundial de Béisbol, el espectáculo va más allá del terreno de juego. El equipo de Italia, próximo rival de Puerto Rico este sábado, está dando mucho de qué hablar no solo por su sorpresivo buen desempeño en el torneo, sino también por su energía, rituales y, fieles a su cultura, un gran sentido de la moda.

Al llegar a los estadios, los jugadores llaman la atención al presentarse uniformados con elegantes chaquetas Armani color azul marino, evocando la sastrería italiana y reforzando el sentido de identidad de la novena “azzurri” que está dejando huella en el torneo internacional.

Las imágenes y videos del conjunto italiano haciendo su entrada triunfal con su “look” sofisticado han causado sensación entre la fanaticada y se han hecho virales en las redes sociales. Más allá de la estética, estas piezas se han convertido en un emblema del equipo europeo, y las chaquetas también forman parte de las celebraciones que los distinguen dentro del torneo.

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Además, cada vez que un jugador conecta un jonrón, sus compañeros lo reciben en el dugout con un shot de espresso, un beso en cada mejilla y la colocación de la chaqueta sobre sus hombros, otro gesto que se ha ganado la simpatía del público.

Trasladar esa herencia de estilo italiano al deporte sirve de paso de homenaje al legado de Giorgio Armani, recientemente fallecido, cuyo enfoque en la elegancia, los cortes limpios y la sofisticación ha marcado la moda mundial durante décadas.