Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Divulgan testamento: Giorgio Armani instruye a sus herederos vender el 15% de su imperio

El diseñador italiano dio control del 40% de su imperio a su colaborador y jefe de ropa de hombre, Leo Dell’Orco

12 de septiembre de 2025 - 6:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Giorgio Armani triunfa en Milán con su colección Primavera/Verano 2024. (Luca Bruno)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milán — Tras una vida rechazando a pretendientes comerciales, el fallecido diseñador italiano Giorgio Armani instruyó a sus herederos a vender una participación minoritaria del 15% en su vasto imperio de la moda, dando prioridad al conglomerado francés LVMH, al gigante de las gafas Essilor-Luxottica o a la empresa de cosméticos L’Oreal.

Armani cedió el control del 40% de su imperio empresarial a su colaborador y jefe de ropa de hombre, Leo Dell’Orco, y otro 15% a su sobrina Silvana Armani, la jefa de ropa de mujer, y a su sobrino Andrea Camerana, según su testamento empresarial publicado el viernes en internet por el diario italiano La Repubblica.

La Fundación Armani, que estableció en 2016 como vehículo de sucesión, controlará el 30% restante.

Armani, uno de los nombres y rostros más reconocibles de la moda italiana, falleció el 4 de septiembre a los 91 años. Dos testamentos, uno para su imperio empresarial y otro para su propiedad privada, fueron depositados el jueves ante las autoridades fiscales italianas, y ampliamente difundidos por los medios italianos el viernes. El Grupo Armani declinó hacer comentarios.

Giorgio Armani, modista y dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros, falleció el pasado jueves a los 91 años. Un enorme cartel conmemorativo en su honor se instaló en Milán, norte de Italia, el domingo.Los funerales privados del modista italiano tienen lugar este lunes en un pintoresco pueblo del norte de Italia, donde creció el gigante de la moda.El director de cine italiano Giuseppe Tornatore, a la izquierda, recibe un abrazo cuando llega para presentar sus respetos al diseñador de moda.
1 / 14 | Íntimo y emotivo: el último adiós a Giorgio Armani en Milán. Giorgio Armani, modista y dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros, falleció el pasado jueves a los 91 años. Un enorme cartel conmemorativo en su honor se instaló en Milán, norte de Italia, el domingo. - Antonio Calanni

Ambos habían sido reescritos por Armani la pasada primavera, en parte a mano en el dorso de un sobre color sepia.

Armani siguió siendo una rareza en la moda italiana, manteniendo un férreo control de su imperio de la moda frente a los avances de LVMH y Gucci, ahora parte del grupo Kering, y del propio Kering, así como de los herederos de la familia Agnelli, fundadora de Fiat.

Pero en su testamento empresarial, especificó que la Fundación Armani debía vender una participación del 15% no antes de un año y dentro de los 18 meses siguientes a su fallecimiento, dando preferencia a LVMH, Essilor-Luxottica o L’Oreal o a un grupo de moda “de similar categoría”.

Su sobrina Roberta, que durante mucho tiempo ha servido de enlace entre Armani y sus clientes de la alfombra roja, y su hermana Rosanna, recibieron cada una una participación sin derecho a voto del 15% en la empresa.

Armani mantenía una participación del 2,5% en el gigante franco-italiano de las gafas, valorada en 2,500 millones de euros ($2,930 millones), de los cuales el 40% va a Dell’Orco y el resto a miembros de la familia, sólo una parte de la distribución de su vasta fortuna personal que incluía casas en Milán, Nueva York, la isla siciliana de Pantelleria y St. Tropez en la Riviera francesa.

El ex presidente George Bush posa junto a Giorgio Armani durante una fiesta organizada por el diseñador de moda italiano en Milán, Italia, la noche del lunes 29 de junio de 1998. La Cámara Nacional de la Moda Italiana está presentando los desfiles de moda masculina para la colección Primavera-Verano 1999 en Milán hasta el 2 de julio de 1998, evento al que asistió el ex mandatario. (Foto AP/HO/Armani)El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger abraza al diseñador al final del desfile de la colección masculina Primavera-Verano 1999 de Emporio Armani en Milán, la noche del lunes 29 de junio de 1998. (Foto AP/Antonio Calanni)Armani saluda durante una sesión fotográfica para la Armani Ginza Tower en el centro de Tokio, el martes 6 de noviembre de 2007.
1 / 38 | Giorgio Armani y su carrera rodeada de estrellas desde Ricky Martin hasta Sophia Loren . El ex presidente George Bush posa junto a Giorgio Armani durante una fiesta organizada por el diseñador de moda italiano en Milán, Italia, la noche del lunes 29 de junio de 1998. La Cámara Nacional de la Moda Italiana está presentando los desfiles de moda masculina para la colección Primavera-Verano 1999 en Milán hasta el 2 de julio de 1998, evento al que asistió el ex mandatario. (Foto AP/HO/Armani) - Archivo

Las últimas colecciones Emporio Armani y Giorgio Armani diseñadas por Armani se presentarán a finales de este mes durante la Semana de la Moda de Milán, que se inaugura el 23 de septiembre. Una exposición especial en la Pinacoteca di Brera marcará el 50 aniversario de la emblemática casa de moda.

En su testamento, Armani especificó que las futuras colecciones deben guiarse por un “diseño esencial, moderno, elegante y discreto, con atención al detalle y a la facilidad de uso”.

Tags
Breaking NewsGiorgio Armani
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: