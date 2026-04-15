Diseñador Javier Vassallo se inspira en la cultura japonesa para su nueva colección Geisha

Cerezos en flor, kimonos y otros elementos visuales de la cultura japonesa sirvieron de inspiración para la nueva colección del diseñador puertorriqueño Javier Vassallo , quien presentará su propuesta titulada Geisha como parte del evento anual Spring Fashion & Philanthropy organizado por la Fundación Pro Ayuda de Puerto Rico (FPAPR).

La actividad benéfica se llevará a cabo el miércoles 22 de abril en el hotel Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, utilizando la moda como puente para la recaudación de fondos destinados a programas de apoyo a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en la isla.

“Muchos de nosotros somos tan bendecidos. Yo estoy tan bendecido que saber que tantos niños sufren y son maltratados me parte el alma, y como sociedad no podemos darles la espalda. Así que desde mi lugar, lo que pueda aportar para ayudar a la fundación y al trabajo excepcional que hacen, siempre diré que sí”, expresó Vassallo en entrevista con Magacín sobre su colaboración con la FPAPR.

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La nueva colección de Vassallo será presentada el 22 de abril en el hotel Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino (Suministrada)

La colección Geisha se construyó como una exploración del universo japonés que el diseñador puertorriqueño traduce desde lo visual y lo simbólico. “No necesariamente tiene que ver específicamente con la figura de las geishas, sino con la cultura, el arte de Japón, lo avanzados que están en moda y el diseño. Siempre me ha inspirado mucho ese país”, explicó sobre su nueva propuesta totalmente femenina, protagonizada por siluetas ligeras, delicados bordados y un toque de modernidad sin perder la elegancia clásica.

El desfile contará con aproximadamente 30 cambios en los que predomina una paleta cromática de tonos suaves y prendas más livianas en comparación a sus trabajos anteriores. “La mayoría son colores pasteles como amarillos, verdes y azules suaves, bien light. Es una colección un poquito más ligera y con muchos detalles embordados”, anticipó Vassallo. En cuanto a los materiales, el diseñador trabaja una variedad de textiles que van desde estampados en chifón hasta organza, encajes tipo guipiure y chantilly.

La colección totalmente femenina está protagonizada por siluetas ligeras, delicados bordados y colores pasteles (Suministrada)

El lenguaje floral, constante en su obra, vuelve a ocupar un lugar central en esta propuesta. “Como siempre, la flor para mí es una cosa de inspiración constantemente. La arquitectura de la flor, los colores, las texturas”, reveló sobre el elemento que ya había sido protagonista en su colección Flora, presentada en marzo de 2025, y ahora reaparece reinterpretado a través de los cerezos en flor (’cherry blossoms’) y los bordados inspirados en la sakura.

Aunque la colección se presenta dentro del calendario primavera-verano 2026, Vassallo aclaró que su proceso creativo no responde estrictamente a estaciones del año. “Yo no diseño por temporadas. Trato de enseñar una vez al año mis nuevos conceptos, mis nuevas ideas, nuevas telas, nuevos bordados”, indicó el diseñador.

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Vassallo trabaja una variedad de textiles que van desde estampados en chifón hasta organza, encajes tipo guipiure y chantilly. (Suministrada)

Sobre las piezas que considera más representativas de su propuesta, entre vestidos, pantalones y chaquetas, destacó reinterpretaciones contemporáneas del kimono, adaptadas a la mujer actual. “Es una fusión basada en el kimono, pero diseñada para una mujer contemporánea. Tratar de interpretar una pieza que ha estado por miles y miles de años y adaptarla para el mundo de ahora me interesó mucho”, comentó el modisto.

Durante el Spring Fashion & Philanthropy la entidad sin fines de lucro que organiza el evento también realizará la entrega de 100,000 dólares en donativos recaudados el año anterior entre 14 instituciones beneficiarias.