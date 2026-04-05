Muchas compartimos el recuerdo de hurgar en el alhajero de nuestras abuelas durante la infancia, ese cofrecito que se abría cual tesoro lleno de anillos que nos quedaban grandes, aretes impares, una enredadera de collares de perlas, cadenitas gastadas y pulseras metálicas que nos permitían jugar a ser dueñas y señoras de una elegancia prestada. Entre tanta bisutería, se escondían como pequeños escarabajos de pedrería los broches, esas joyas con alfileres intimidantes que conservaban, vanidosas, el brillo intacto de épocas pasadas.