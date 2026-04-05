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prima:El regreso de los broches en la moda contemporánea

Los broches atraviesan generaciones y han resurgido de la nostalgia para convertirse nuevamente en una joya protagonista

5 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Antes de la invención del botón, el broche era la herramienta principal para estructurar la vestimenta, transformándose con el tiempo en un distintivo de jerarquía. (WGSN)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Muchas compartimos el recuerdo de hurgar en el alhajero de nuestras abuelas durante la infancia, ese cofrecito que se abría cual tesoro lleno de anillos que nos quedaban grandes, aretes impares, una enredadera de collares de perlas, cadenitas gastadas y pulseras metálicas que nos permitían jugar a ser dueñas y señoras de una elegancia prestada. Entre tanta bisutería, se escondían como pequeños escarabajos de pedrería los broches, esas joyas con alfileres intimidantes que conservaban, vanidosas, el brillo intacto de épocas pasadas.

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