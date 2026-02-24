Exclusiva firma italiana Chantecler trae sus joyas de lujo a Puerto Rico

En plena temporada del mes del amor, llega a la isla una nueva propuesta para los amantes de la alta joyería. La exclusiva firma italiana Chantecler, que destaca por su artesanía de lujo y extravagantes diseños, debutará en Puerto Rico a finales de febrero con una presentación en Lido Jewelers, donde los clientes podrán acceder a una gran selección de sus piezas directamente en su tienda física en The Mall Of San Juan.

La casa de joyas fundada en Capri traerá una curaduría de sus colecciones más representativas, conocidas por combinar oro, piedras preciosas, esmalte, coral y formas originales que rompen con los moldes de la orfebrería tradicional. “Nuestra joyería es inmediatamente reconocible porque lleva símbolos, volumen, color y movimiento. Combinamos la artesanía de alta joyería con un enfoque no convencional, donde tradición y experimentación coexisten”, expresó Maria Elena Aprea, directora creativa y actual propietaria de Chantecler en entrevista con Magacín.

Maria Elena Aprea, directora creativa y propietaria de Chantecler. (Suministrada)

Entre las colecciones que estarán disponibles en Lido destacan Campanelle, Paillettes, Miniatura, Cherie y Logo, junto a otras piezas únicas concebidas como obras de arte individuales, todas confeccionadas a mano. “Puerto Rico resonó fuertemente con la visión detrás de nuestra narrativa 2026. (...) Presentaremos una selección curada que mejor expresa nuestra alma mediterránea y simbólica. (Las colecciones) Juntas reflejan el espíritu de Tu sei un’isola (‘Eres una isla’): joyería como identidad, como luz, como talismán personal, y no como declaración de temporada”, comentó Aprea.

Collar de la colección Cherie, Sautoir Cherie, en oro blanco de 18 quilates, coral rojo y diamantes. (Suministradas)

Cada pieza de Chantecler combina formas audaces, contrastes y colores de piedras que crean un efecto visual único. La originalidad de la marca no es solo estética, sino que surge del respeto por la tradición y la atención a cada detalle artesanal. “La inspiración de nuestros diseños proviene de la historia estratificada de Capri. La isla siempre ha sido un cruce de culturas, mitos y movimientos artísticos: ruinas romanas, arquitectura medieval, arte moderno y el espíritu de la vanguardia coexisten allí. Nuestra originalidad no es un objetivo, sino el resultado natural de mantenernos fieles a la imaginación y a nuestra identidad”, explicó la directora creativa.

Campana de la colección Campanelle en oro amarllo de 9 quilates, topacio y damante. (Suministradas)

Si bien Chantecler se estrena en Puerto Rico, la Maison tiene una larga historia que remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. “Chantecler fue fundada en Capri en 1947, pero su origen simbólico se remonta a 1944. Ese año, nuestro fundador, Pietro Capuano, creó una campana como gesto de gratitud y paz por la presencia estadounidense en la isla. No fue concebida como una joya, sino como un signo: un deseo de protección, suerte y armonía. Con el tiempo, esa campana se transformó en la Campanella, un talismán que integra siglos de mitología caprese —San Miguel, la abundancia, el mar— y refleja el espíritu de una isla que siempre ha recibido a mentes libres y visionarias", relató la directora creativa de la firma, reforzando la identidad y tradición familiar que la misma conserva. “Esta idea de la joyería como portadora de significado es el verdadero legado que continuamos hoy. La Maison sigue siendo manejada por la familia, profundamente arraigada en la artesanía y la independencia, pero siempre mirando hacia adelante. Capri no es solo nuestro lugar de nacimiento; es el lente a través del cual interpretamos el mundo”, resaltó.

Firma italiana Chantecler deLIDO (Suministradas)

Asimismo, la llegada de Chantecler a Puerto Rico refleja la conexión de la marca con las islas y su cultura. “(Puerto Rico) es una isla con una identidad cultural poderosa, formada por historia, creatividad y resiliencia. Sentimos una conexión natural con lugares donde el mar define no solo el paisaje, sino también la mentalidad. Como Capri, Puerto Rico es una isla que habla con su propia voz, y ese sentido de autonomía y expresión se siente profundamente alineado con quiénes somos”, subrayó Aprea.

En cuanto al público al que se dirige, la directora creativa comenta que la joyería de Chantecler está pensada para quienes valoran la individualidad y la intención en sus elecciones. “Nuestra joyería es para quienes buscan algo más que un accesorio: piezas que sean extensión de su identidad, no un símbolo de estatus. Nuestras creaciones están pensadas para acompañar a quien las lleva, convirtiéndose en fragmentos de luz que viajan contigo, desde Capri hasta Puerto Rico y más allá”, concluyó.