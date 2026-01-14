Diseñadora Grace González inaugura su primera tienda física en San Patricio Village

La diseñadora de joyería Grace González recibe el 2026 con la apertura de su primer local físico, una boutique bautizada con su nombre ubicada en el distrito comercial de San Patricio Village.

La creativa puertorriqueña, con más de dos décadas de trayectoria en la industria de la orfebrería, inauguró el espacio en Guaynabo con el lanzamiento exclusivo de su nueva colección “Año del Caballo 2026”, inspirada en el animal de la astrología china que que rige este nuevo ciclo.

“Cuando diseño una colección no sigo tendencias, sino que pienso en el momento, en la época y en lo que quiero comunicar. La hago de forma bien intencional. En el caso del Año del Caballo, me interesaba transmitir su energía, su movimiento hacia adelante y ese espíritu fuerte que lo representa dentro del calendario chino”, explicó González a Magacín.

La apertura del espacio en Guaynabo coincide con el lanzamiento exclusivo de su nueva colección “Año del Caballo 2026” (alexis.cedeno)

Tras una década viviendo en Nueva York, colaborando con otras firmas y desarrollando proyectos “freelance” que le permitieron experimentar y definir su estilo propio, la diseñadora decidió consolidar su marca en el 2020 con la tienda virtual Grace González Jewerly, adaptándose a las circunstancias de la pandemia del COVID que en ese entonces impulsó a muchos negocios a migrar al mundo digital. Esto, a su vez, le permitió no solo mantener el contacto con su clientela existente, sino también expandirla. La acogida fue particularmente buena en Puerto Rico, lo que tomó como un buen indicio de que había un interés creciente por su trabajo y una oportunidad para mostrar más de sus colecciones.

“Ahí la gente fue descubriendo más la línea. Durante la pandemia muchas personas aprendieron a comprar online, así que empecé a hacer mi clientela en Puerto Rico. Ya tenía clientes, pero se fue como expandiendo y creciendo a otro nivel”, destacó González.

Impulsada por ese incremento en la demanda de sus diseños y tras instalarse nuevamente en la isla, decidió dar el siguiente paso en un espacio donde pudiera interactuar directamente con sus clientes. “Me gusta ese intercambio ‘one on one’ y pienso que también ya la gente se está yendo del online. Quieren volver a estar en un lugar físico, quieren probarse las piezas y quizás hay cosas que no se ateven a comprar por internet sin verlas. Además de que ya estaba vendiendo al nivel de que mis colecciones se agotaban rápido en los eventos o se iban ”sold out" en la página, así que sentí que era el momento de dar este paso”, resaltó la joyera.

La boutique muestra todas las colecciones que Grace González a creado en los pasados 12 años (alexis.cedeno)

La nueva boutique permite ver de cerca todas las colecciones que González ha ido lanzando a lo largo de su carrera, incluyendo piezas emblemáticas como el coquí y otros símbolos de la cultura puertorriqueña, la Virgen Milagrosa, ediciones anteriores del calendario chino y colaboraciones especiales, como la realizada con la Fundación Cortés, en la que interpretó artísticamente la semilla de cacao en sus diseños.

“Aquí está todo lo que he ido lanzando a través de los años”, afirmó González.

Sus piezas, que van desde impresionantes collares como “statement pieces” hasta opciones más discretas para el uso diario, son casi todas de metal con base de peltre, recubiertas en oro mate de 18 quilates, y los detalles de color se aplican a mano con esmalte, lo que convierte cada creación en una pequeña obra de arte. En el inventario también destacan los broches, que se han convertido en un sello distintivo de su trabajo por su diseño detallado y artesanal.

Además, el local cuenta con un “charm bar” donde se pueden personalizar collares y pulseras, escogiendo entre una inmensa variedad de dijes que van desde iniciales hasta símbolos del zodíaco.

El "charm bar" permite personalizar prendas con una enorme variedad de dijes y piedras (alexis.cedeno)

Cada detalle del local fue cuidadosamente pensado, desde el diseño a cargo del puertorriqueño Edgardo Torres hasta un mural pintado a mano por Dos Pinceles, el dúo de hermanas también boricuas que creó una obra inspirada en la historia y el universo creativo de González.