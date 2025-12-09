Carolina Jewerly abre su “styling booth” en Plaza Las Américas

Tras ocho años de crecimiento continuo en Puerto Rico y mercados internacionales a través de su tienda virtual, la marca puertorriqueña de joyería Carolina Jewerly abrió su primer espacio físico en la isla en Plaza Las Américas.

“Plaza Las Américas es un ícono comercial y cultural en Puerto Rico, y era el lugar ideal para este gran paso. Esperamos cuatro años por esta oportunidad porque queríamos hacerlo bien y en grande”, expresó Vanessa Bermúdez, empresaria y fundadora de Carolina Jewelry.

El puesto está ubicado en el primer nivel del centro comercial (en el pasillo entre Macy’s y Casa Febus) y funciona como un “styling booth”, donde la marca ofrece a su clientela una experiencia presencial con asesoría de estilismo (“styling express”) personalizada, además de acceso a colecciones exclusivas, lanzamientos anticipados y una curaduría de prendas diseñadas especialmente para el día a día.

“Como marca nacida aquí, queríamos comenzar en un espacio que reuniera a nuestras clientas y marcar así nuestra transición del mundo digital a un hogar permanente en retail”, añadió Bermúdez sobre la firma que actualmente también cuenta con puntos de venta en Nueva York, París y St. Barth.

El concepto del nuevo local propone una experiencia de boutique, rápida y personalizada, con un amplio inventario de prendas confeccionadas con materiales hipoalergénicos de alta calidad: plata 925, oro laminado fabricado en Brasil y acero inoxidable 316.

Las colecciones disponibles se pueden combinar entre sí y crear “stacks personalizados”. Entre los accesorios esenciales se destacan los “huggies”, “ear cuffs”, “chokers”, “bangles” y anillos “stacking”, además de piezas alineadas a tendencias globales con la estética minimalista característica de la marca.

El concepto del nuevo local propone una experiencia de boutique, con asesoría de estilismo personalizada (Suministrada)

El diseño del “Styling Booth” no fue al azar. Fue fabricado y conceptualizado por la diseñadora industrial especializada en retail y merchandising, Carla Colón, en colaboración con el diseñador industrial Marcos Cruz, quienes plasmaron una estética minimalista, luminosa y cálida, inspirada en la arquitectura europea y, particularmente, en los arcos.

“El arco simboliza entrar a otra etapa, un portal. Queríamos que nuestras clientas sintieran que, al cruzarlo, entran a un espacio donde pueden transformarse, editar su look y ver la joyería como una experiencia personal”, detalló la fundadora.

Edna Fuentes, Vanessa Bermudez (fundadora) y representante de ventas (Suministrada)

“Esta apertura representa el paso más importante de nuestra historia. Es el inicio de nuestra etapa omnicanal: online, wholesale y ahora retail directo. Es literalmente cruzar el arco”, concluyó Bermúdez.