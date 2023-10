Cuando Vanessa Bermúdez estableció la marca Carolina Jewelry en el 2017 como una alternativa para generar ingresos en medio de la incertidumbre causada por la pérdida de su empleo, no pensó que seis años más tarde ese proyecto llegaría a venderse en una de las grandes capitales de la moda, París.

Y es que, en la pasada Semana de la Moda de París, la marca de prendas puertorriqueña se presentó por primera vez en Flying Solo, un espacio que “redefine el concepto de ‘retail’ con un modelo diferente y exclusivo donde reúnen a diferentes marcas y diseñadores a nivel mundial en un mismo espacio para vender y presentar sus colecciones”.

“La oportunidad nos llegó a través de una buscadora de talento. Al principio pensaba que estaban bromeando, pero decidí responder el mensaje, cosas de Dios y del destino. Poco a poco me di cuenta de que la conversación se estaba poniendo seria. Le dije a mi esposo y me dijo que podía ser un ‘scam’. Me puse a buscar información de Flying Solo y, con el corazón en la boca, seguí pensando, aunque en momentos pensaba que era juego. Cuando me llaman para hacerme una entrevista y unas evaluaciones, entendí que era verdad”, relata Bermúdez, quien lleva el negocio junto a su madre, Edna Fuentes.

Luego de la entrevista y de evaluar la propuesta, Bermúdez recibió con emoción la noticia de que su marca se vendería en París junto a otras de diversas partes del mundo.

“Ha sido una oportunidad bien impresionante. Somos una marca local que ha llegado a otro nivel para que otras personas se inspiren. Mi ‘background’ es ‘marketing’ y ciencias y he tenido que aprender sobre diseño y joyería”, menciona Bermúdez, quien por años se desempeñó como propagandista médico y luego se educó en el área de la joyería.

El debut en París se dio con la colección Paradiso, la más reciente de Carolina Jewelry y que está inspirada en Puerto Rico. Según su creadora, el concepto refleja la belleza y sencillez en la que se destacan perlas, piedras naturales y cristales. De todos los estilos de la propuesta, la joven empresaria envió 10 piezas que se vendieron en sólo días.

“Escogí la colección Paradiso que lanzamos en julio y que se tiene un estilo minimalista, que es lo que caracteriza a Carolina Jewelry. Pero, además, me atreví a enviar unas sortijas más grandes para mi sorpresa todo se vendió, aun cuando había muchas otras marcas”, destaca.

Con este gran logro, Bermúdez se mantiene enfocada en mantener un estilo moderno, de buen gusto y asequible. Además, espera conseguir un local propio para vender sus creaciones, que actualmente se distribuyen a través de otros comercios. También sueña con que su historia de superación pueda ayudar a otras mujeres.

“Hay mucha necesidad de educar a esas nuevas empresarias para que puedan ver su potencial cumplir sus sueños”, finaliza.