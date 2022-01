El deseo de salir adelante y su optimismo unido a $300 dólares y el apoyo de su familia fue suficiente para que Vanessa Bermúdez convirtiera la incertidumbre de quedarse sin empleo en una marca de accesorios que cada vez cobra mayor notoriedad y éxito.

Y es que, la creadora de Vanessa Jewelry no se dejó amedrentar por el desempleo ni por su falta de conocimiento del negocio de la joyería y apostó a la pasión que sentía por los accesorios con los que desde muy temprana edad comenzó a utilizar como sus mejores aliados a la hora de crear diferentes “looks” sin gastar demasiado.

“Desde que estudiaba en la universidad trabajé en una tienda por departamento manejando una línea de joyería. Entré de promotora por servicios profesionales y terminé vendiendo más que las mismas vendedoras. Más adelante, todavía en la universidad trabajé con una compañía de venta de joyería a consignación y tuve un buen maestro en esa área”, recuerda.

Sin embargo, sus primeros años en el mundo laboral luego de graduarse de la universidad la alejaron de la venta de accesorios y la llevaron a ser propagandista médico. Bermúdez acepta que “siempre me ha encantado estar bien arreglada”. Pero cuando entró a la industria farmacéutica no tenía el mismo presupuesto que sus compañeros para comprar ropa, así que jugaba con lo que tenía: trajes y joyería.

“No siempre hay que estar cambiando la ropa, la joyería es una forma de hacer que la ropa luzca diferente. Cuando planificaba mi semana sabía que, si la semana anterior había visitado a los clientes de Ponce con un traje, ese era el que usaba la siguiente para ir a Humacao y así iba haciendo que se vieran distinto con la joyería que los combinaba”, recuerda.

En el 2017, en medio de la crisis económica que enfrentaba la isla, Bermúdez perdió su empleo y uno de sus excompañeros de trabajo le sugirió que hiciera de su pasión por la joyería un negocio. Así comenzó a buscar marcas, vender a consignación y aprendió a trabajar las redes sociales de su negocio y a vender, aprendiendo día a día. Su inversión inicial fue de $300 y obtuvo dividendos. Hasta que llegó el momento de viajar a comprar mercancía.

“Recuerdo que vi el anuncio de una feria en Hong Kong y me fui con mi mamá. Parecía una locura porque nos fuimos a otro lado del mundo, sin conocer la industria, pero allí conocimos e hicimos contacto con fabricantes de importantes marcas de diseñador”, recuerda.

Al año y medio de haber perdido el trabajo, el vicepresidente de la compañía le dijo que habían cometido un error al despedirla y necesitaban que regresara. Aunque todavía tenía su negocio en pérdida, dijo que no.

“Hay inseguridad en dar el paso al empresarismo y la realidad es que es un riesgo, un constante proceso de prueba y error, pero eso es lo emocionante. Ha sido fuerte, he tenido que trabajar mucho, pero ha sido gratificante. Empecé vendiendo en una maleta, porque los propagandistas usamos una maleta y eso era lo que sabía. La llené de joyería y visitaba a los médicos. Algunos me dejaban quedarme hasta la hora de almuerzo y las enfermeras compraban. He aprendido mucho en este camino y he encontrado gente buena. En las historias de día a día trato de decirle a la gente que haga algo positivo, por eso digo que es una joyería con propósito”, asegura.

Actualmente, Carolina Jewelry se consigue a través de la página web www.carolinajewelry.co y en diversos puntos de venta en la isla.