Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínInspiración y liderazgo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Museo de Arte de Ponce celebrará su velada benéfica “Retrato ponceño de los cincuenta”

El evento tendrá como propósito recaudar fondos para los programas y la operación del Museo, de cara a su próxima reconstrucción

17 de abril de 2026 - 9:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la imagen, de izquierda a derecha, algunos miembros del comité organizador de la velada benéfica junto a los homenajeados: Uma Blasini, Wally del Valle, Maruja Santiago Vélez, Emilio Venegas, Lilliam de Jesús, Jessica Fernández, Marcos Montero, Sylvia Vélez, Carmen “Cary” Collado, Yasmin Morell, Jeannette Vecchini y Waika Vélez. (Suministrada)
Por Magacín

El Museo de Arte de Ponce anuncia la celebración de su velada benéfica “Retrato ponceño de los cincuenta”, el próximo 2 de mayo en el Antiguo Casino de Ponce, una noche inspirada en la elegancia de los años 50, década en la que se estableció la primera sede del Museo en la calle Cristina, estructura que hoy alberga al Centro Cultural de Ponce.

RELACIONADAS

Según se informó, el evento —enmarcado en la tradicional Festividad de Primavera— tendrá como propósito recaudar fondos para los programas y la operación del Museo, de cara a su próxima reconstrucción.

Los miembros del Comité Organizador del evento son: Anna Di Marco; Carmen “Cary” Collado y George Fahed; Jeannette Vecchini y Rafael Rovira; Jessica Fernández y Roberto Paonessa; Lilliam de Jesús e Hiram Quiñones; Maruja Santiago Vélez; Noris Torres; Susana Iglesias y Rafael Amador Matta; Sylvia Vélez; Uma Blasini y Abel Misla; Waika Vélez y Jorge Martínez Trabal; Yasmin Morell y Ricardo Pou.

Luis Alberto Ferré Rangel, Cyril Meduña, Maria Luisa Ferré Rangel y Patrick MonahamBajo el título “El sentido de lo bello”, la gala se inspiró en la exposición homónima del museo, que estará en exhibición hasta 2028 en ocho museos de Estados Unidos.Michelle Méndez, Dialma Santiago y Migdalia Figueroa
1 / 47 | Gala del Museo de Arte de Ponce celebra "El sentido de lo bello". Luis Alberto Ferré Rangel, Cyril Meduña, Maria Luisa Ferré Rangel y Patrick Monaham - Nich

“Este evento celebra al Museo como un pilar fundamental en el desarrollo de Ponce en múltiples dimensiones —cultural, turística y económica— desde finales de la década de 1950. Nuestra intención es establecer una nueva tradición local y ponceña, y que la comunidad aledaña continúe abrazando al Museo como suyo”, destacó el director ejecutivo del Museo de Arte de Ponce, Marcos Montero, sobre la importancia del evento para la comunidad ponceña.

En tanto, se celebrará una nueva tradición que consistirá en honrar las contribuciones de ciudadanos tanto a Ponce como al Museo. En esta edición, se honrará al fundador, don Luis A. Ferré; al abogado y colaborador, Waldemar “Wally” Del Valle; y, en memoria del ingeniero Emilio J. “Millotico” Venegas del Toro, recordado por su contribución histórica al construir su sede actual, diseñada por Edward Durell Stone.

“Es importante que el Museo continúe estrechando lazos con nuestra comunidad ponceña. Reconocer la aportación de ciudadanos como Wally y don Millotico, amigos de la institución y aliados de mi abuelo, es parte de la visión que tenemos desde la Junta de Síndicos de la Fundación Luis A. Ferré por celebrar y agradecer a quienes forman parte de esta historia. El Museo es de cada uno de nosotros, de cada persona, de cada amigo, y es eso lo que celebramos en el evento con esta nueva tradición”, destacó la presidenta de la Junta de Síndicos de la Fundación Luis A. Ferré, María Luisa Ferré Rangel.

Para boletos accede a: oprimir aquí.

Tags
Museo de Arte de Ponce
ACERCA DEL AUTOR
Magacín
MagacínArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: