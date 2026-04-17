Museo de Arte de Ponce celebrará su velada benéfica “Retrato ponceño de los cincuenta”

El Museo de Arte de Ponce anuncia la celebración de su velada benéfica “Retrato ponceño de los cincuenta”, el próximo 2 de mayo en el Antiguo Casino de Ponce, una noche inspirada en la elegancia de los años 50, década en la que se estableció la primera sede del Museo en la calle Cristina, estructura que hoy alberga al Centro Cultural de Ponce.

Según se informó, el evento —enmarcado en la tradicional Festividad de Primavera— tendrá como propósito recaudar fondos para los programas y la operación del Museo, de cara a su próxima reconstrucción.

Los miembros del Comité Organizador del evento son: Anna Di Marco; Carmen “Cary” Collado y George Fahed; Jeannette Vecchini y Rafael Rovira; Jessica Fernández y Roberto Paonessa; Lilliam de Jesús e Hiram Quiñones; Maruja Santiago Vélez; Noris Torres; Susana Iglesias y Rafael Amador Matta; Sylvia Vélez; Uma Blasini y Abel Misla; Waika Vélez y Jorge Martínez Trabal; Yasmin Morell y Ricardo Pou.

1 / 47 | Gala del Museo de Arte de Ponce celebra "El sentido de lo bello". Luis Alberto Ferré Rangel, Cyril Meduña, Maria Luisa Ferré Rangel y Patrick Monaham - Nich 1 / 47 Gala del Museo de Arte de Ponce celebra "El sentido de lo bello" Luis Alberto Ferré Rangel, Cyril Meduña, Maria Luisa Ferré Rangel y Patrick Monaham Nich Compartir

“Este evento celebra al Museo como un pilar fundamental en el desarrollo de Ponce en múltiples dimensiones —cultural, turística y económica— desde finales de la década de 1950. Nuestra intención es establecer una nueva tradición local y ponceña, y que la comunidad aledaña continúe abrazando al Museo como suyo”, destacó el director ejecutivo del Museo de Arte de Ponce, Marcos Montero, sobre la importancia del evento para la comunidad ponceña.

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En tanto, se celebrará una nueva tradición que consistirá en honrar las contribuciones de ciudadanos tanto a Ponce como al Museo. En esta edición, se honrará al fundador, don Luis A. Ferré; al abogado y colaborador, Waldemar “Wally” Del Valle; y, en memoria del ingeniero Emilio J. “Millotico” Venegas del Toro, recordado por su contribución histórica al construir su sede actual, diseñada por Edward Durell Stone.

“Es importante que el Museo continúe estrechando lazos con nuestra comunidad ponceña. Reconocer la aportación de ciudadanos como Wally y don Millotico, amigos de la institución y aliados de mi abuelo, es parte de la visión que tenemos desde la Junta de Síndicos de la Fundación Luis A. Ferré por celebrar y agradecer a quienes forman parte de esta historia. El Museo es de cada uno de nosotros, de cada persona, de cada amigo, y es eso lo que celebramos en el evento con esta nueva tradición”, destacó la presidenta de la Junta de Síndicos de la Fundación Luis A. Ferré, María Luisa Ferré Rangel.