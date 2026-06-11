La camiseta especial de Taylor Swift en la histórica victoria de los Knicks en la final de la NBA
La cantante se combinó con sus amigas Mariska Hargitay y las hermanas Este y Alana Haim
11 de junio de 2026 - 1:15 PM
11 de junio de 2026 - 1:15 PM
Como si fuera un amuleto de la buena suerte, Taylor Swift presenció la histórica victoria de los Knicks de Nueva York, durante el cuarto juego de la serie final de la NBA, vistiendo una curiosa camiseta en honor al equipo local y a una de sus grandes inspiraciones musicales.
La “baby tee” azul royal leía “Stevie Knicks” en la clásica tipografía del equipo de baloncesto neoyorquino, que está a un juego de ganar su primera campeonato en 53 años.
La clara referencia es a la cantante Stevie Nicks, con quien compartió el escenario de los premios Grammy, en 2010, justo cuando Swift ganó su primer gramófono de Álbum del Año. “Es un cuento de hadas y un honor compartir el escenario con Stevie Nicks”, dijo al presentar a la vocalista del Fleetwood Mac.
Su outfit para presenciar el juego, en la primera fila del Madison Square Garden, lo complementó con jeans negros y sandalias de tacón negras con el detalle de una cadena dorada. El look, que le permitió saltar con la victoria que puso la serie 3-1 a favor de los Knicks, lo completó con una un moño alto del que colgaba una trenza de cola de pescado, que adornó con un lazo a juego con la camisa.
La interprete de “Bad Blood” fue combinada con Mariska Hargitay, quien usó una camiseta idéntica. La actriz de Law and Order fue la inspiración para el nombre de la gata de Swift, Olivia Benson.
Asimismo, las hermanas Este y Alana Haim visitieron tops similares, pero con variaciones en el texto impreso. Por un lado, el de Este leía “Knicole Kidman”, unieron el nombre del equipo neoyorquino con el de la actriz Nicole Kidman. Por otro, el de Alana decía “Knickelback” haciendo un guiño a la banda de rock canadiense Nickelback.
A sus 36 años, Swift será añadida en el Salón de la Fama de Cantautores este jueves en Nueva York y se convertirá en la segunda persona viva más joven en conseguirlo después de Stevie Wonder.
Los juegos en el Madison Square Garden han convocado a múltiples celebridades, como Ben Stiller, Timotheé Chalamet, Kylie Jenner, Spike Lee, Carmelo Anthony, Jimmy Fallon, Fat Joe, Adam Sandler, Michael J. Fox, Chris Rock, Julianne Moore, Whoopi Goldberg y Liam Neeson, entre otros.
Los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio se enfrentarán nuevamente este sábado en el Frost Bank Center, hogar del equipo tejado.
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