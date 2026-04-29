“Este es tu momento”: Miss Universe busca talento boricua para su “Glam Team”

El corazón de Puerto Rico se convierte en el epicentro de la belleza universal. Miss Universe 2026 aterriza en esta tierra de contrastes para demostrar que el concepto de “reina” ha evolucionado, transformándose en una plataforma de liderazgo, impacto social y orgullo cultural.

Con motivo de esta edición histórica, la organización internacional anunció la convocatoria para “Miss Universe Masterclass: The Casting”. La promoción fue lanzada a través de las redes sociales de Miss Universe.

“Una puerta exclusiva hacia el ‘Glam Team’ rumbo a Puerto Rico 2026 y la histórica edición 75 de Miss Universe. Más que una ‘masterclass’, es donde el arte se encuentra con la precisión. Un espacio para entender el lenguaje visual del escenario más importante del mundo y lo que realmente se necesita para crear belleza a nivel global”, lee el mensaje con el que publicaron el video.

Asimismo, la organización detalló que buscan artistas completos. “Maquillaje y peinado. Técnica y visión. Talento con propósito”, mencionaron.

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“Tu hora ha llegado. Experimenta la magia de Miss Universe desde Puerto Rico. Si eres maquillista o estilista, este es tu momento. La belleza no se crea, se transforma, y por primera vez el ‘International Glam Casting’ es para ti”, expresó por su parte César Mushi, reconocido maquillista mexicano, diseñador de moda y artista visual, quien figuró como anfitrión en el video.

Los interesados deben registrarse en MUShop.store.