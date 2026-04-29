Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínBelleza
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Este es tu momento”: Miss Universe busca talento boricua para su “Glam Team”

La plataforma para registrarse ya está disponible

29 de abril de 2026 - 8:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Top 5" de Miss Universe 2025. (Agencia EFE)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El corazón de Puerto Rico se convierte en el epicentro de la belleza universal. Miss Universe 2026 aterriza en esta tierra de contrastes para demostrar que el concepto de “reina” ha evolucionado, transformándose en una plataforma de liderazgo, impacto social y orgullo cultural.

RELACIONADAS

Con motivo de esta edición histórica, la organización internacional anunció la convocatoria para “Miss Universe Masterclass: The Casting”. La promoción fue lanzada a través de las redes sociales de Miss Universe.

“Una puerta exclusiva hacia el ‘Glam Team’ rumbo a Puerto Rico 2026 y la histórica edición 75 de Miss Universe. Más que una ‘masterclass’, es donde el arte se encuentra con la precisión. Un espacio para entender el lenguaje visual del escenario más importante del mundo y lo que realmente se necesita para crear belleza a nivel global”, lee el mensaje con el que publicaron el video.

Asimismo, la organización detalló que buscan artistas completos. “Maquillaje y peinado. Técnica y visión. Talento con propósito”, mencionaron.

“Tu hora ha llegado. Experimenta la magia de Miss Universe desde Puerto Rico. Si eres maquillista o estilista, este es tu momento. La belleza no se crea, se transforma, y por primera vez el ‘International Glam Casting’ es para ti”, expresó por su parte César Mushi, reconocido maquillista mexicano, diseñador de moda y artista visual, quien figuró como anfitrión en el video.

Los interesados deben registrarse en MUShop.store.

El concurso Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2026 se despidió de San Juan para llegar hasta Caguas, municipio que será la nueva sede certamen local.Este año, 36 candidatas compiten en el concurso nacional que se celebrará el jueves, 25 de junio de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Génesis Dávila representa al pueblo de Arroyo. El debate se avivó nuevamente por el anuncio de la segunda participante trans a Miss Universe Puerto Rico en esta edición del 2026, Gabriel Rodríguez Velázquez, Miss Cidra.
1 / 7 | Aspirantes a Miss Universe 2026 entusiasmadas con la mudanza del certamen. El concurso Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2026 se despidió de San Juan para llegar hasta Caguas, municipio que será la nueva sede certamen local. - Pablo Martínez Rodríguez
Tags
Miss UniverseModaBelleza
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: