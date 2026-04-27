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Nueva colección de carteras de Fernando Chang disponible en Puerto Rico

El modelo, actor y diseñador venezolano de raíces asiáticas amplía su línea de carteras con “Secretum”.

27 de abril de 2026 - 9:27 AM

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La cartera VITA KINTSUGI es una pieza única de la nueva colección nacida por la imperfección de los materiales (Suministrada)
Por Magacín

El modelo, actor y diseñador Fernando Chang presentó una nueva línea de carteras bajo la marca que lleva su nombre, una propuesta que, según explicó, surge de su experiencia en los ámbitos de la moda, el arte y los negocios.

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Chang, venezolano de raíces asiáticas, indicó que la colección refleja su estilo personal y su evolución profesional. El diseñador aseguró que “cada pieza está confeccionada con materiales de la industria del cuero con certificaciones internacionales” y que su proceso creativo parte tanto de la estética como de la funcionalidad.

Tras lanzar a principios de este año una colección inspirada en San Valentín titulada “Vita Enamorada”. Chang ahora presenta “Secretum”, una nueva propuesta que incluye bolsos con un diseño sobrio y un logotipo renovado. Según el creativo, la línea busca mantener un estilo atemporal y no depender de tendencias específicas.

El modelo y diseñador continúa desarrollando su marca con una nueva propuesta de bolsos de estilo atemporal.
El modelo y diseñador continúa desarrollando su marca con una nueva propuesta de bolsos de estilo atemporal. (Suministrada)

“Mi marca es el punto de encuentro donde convergen mis tres grandes pasiones: la actuación, la moda y los negocios”, expresó en declaraciones escritas, al describir la línea como una extensión de su trayectoria que llega en un momento de madurez artística.

Chang señaló además que sus diseños apuntan a promover un consumo más consciente y que procura trabajar con materiales seleccionados. “Prefiero crear piezas que no respondan a modas pasajeras”, sostuvo.

La colección está disponible en varias boutiques en Puerto Rico, entre ellas Serafina Boutique en Guaynabo, Pure Soul en el Viejo San Juan, Neveroverdressed en la avenida Roosevelt en San Juan, Alpha Market Boutique en Ponce y Galería en Plaza Las Américas.

La nueva colección sirve además de presentación para su nuevo logo.
La nueva colección sirve además de presentación para su nuevo logo. (Suministrada)

Como parte de las próximas actividades en su agenda, Chang presentará sus creaciones el próximo 19 de abril durante el Desfile de Sombreros del Club Cívico de Damas de Puerto Rico, capítulo de Ponce, en el Ponce Hilton. Además, el 24 de abril participará en un evento en Galería, en Plaza Las Américas, donde mostrará sus diseños más recientes.

Antes de incursionar en el diseño, Chang se ha desarrollado como modelo en pasarelas internacionales y como actor. En 2023 participó en la película de acción The Plane, protagonizada por Gerard Butler, y posteriormente trabajó en la cinta Líneas de Falla, filmada en México y con estreno previsto para este año. Actualmente, también conduce un pódcast en el que entrevista a diversas figuras del entretenimiento.

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