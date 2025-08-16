Opinión
16 de agosto de 2025
80°lluvia ligera
Cuatro accesorios que elevan el atuendo del novio

Pequeños toques que transforman un buen traje en un “look” memorable para tu boda

16 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Es importante no solo la elección de un buen traje de boda, sino complementarlo con los accesorios adecuados. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

En el mundo de la moda los accesorios siempre juegan un papel fundamental, ya que tienen el poder de transformar por completo cualquier atuendo añadiendo estilo, elegancia y personalidad.

Cuando se trata de una boda, los novios buscan lucir impecables en sus trajes y crear recuerdos significativos en su gran día, por lo que cuidar de los detalles y escoger los accesorios adecuados cobra mayor importancia.

La directora de moda de la firma Leonardo Fith Avenue, Ana Sofía Cordero, compartió con Magacín algunas propuestas que están marcando tendencia entre los novios modernos para hacer de su “look” de boda uno original pero elegante.

1. Lazo para anudar con volumen

Con un volumen generoso, este tipo lazo refleja elegancia clásica. Es ideal para novios que buscan un “look” llamativo sin perder la esencia tradicional de los trajes de boda.

Lazo para anudar con volumen
Lazo para anudar con volumen (Suministrada)

2. Reloj de bolsillo o cadena al chaleco

Un toque vintage que no pasa desapercibido. Ya sea un reloj antiguo heredado de algún ser querido o una cadena decorativa, este detalle suma distinción y funciona como “statement piece”.

Reloj de bolsillo o cadena al chaleco
Reloj de bolsillo o cadena al chaleco (Suministrada)

3. Joyería original

Más allá de los anillos de boda, la joyería permite expresar estilo con piezas complementarias que pueden ir desde un broche discreto en la solapa hasta yuntas o alfileres con algún diseño especial.

Joyería original
Joyería original (Suministrada)

4. Ascot con personalidad

Para los novios que quizás prefieren una alternativa al lazo o la corbata tradicional, el ascot es el aliado perfecto. Se trata de una banda de tela más ancha y suave que se coloca bajo la camisa y se anuda al frente, logrando una caída elegante y un efecto visual sofisticado.

Ascot con personalidad
Ascot con personalidad (Suministrada)

