Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
78°lluvia fuerte
MagacínBodas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo que no debes hacer la semana antes de tu boda

La coordinadora de bodas Yaska Crespo comparte consejos clave para evitar errores comunes y llegar tranquila y feliz al gran día

15 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Planificar una boda es emocionante pero no es un proceso fácil, por lo que es importante no tomar decisiones impulsivas de última hora. (Shutterstock)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com
RELACIONADAS

Los días previos a una boda se sienten como una montaña rusa de emociones intensas. Entre la ilusión, los nervios inevitables y el estrés por los últimos preparativos, esa recta final hacia el altar puede volverse abrumadora, por lo que es importante mantener la mente clara y evitar tomar decisiones impulsivas que después traigan arrepentimientos.

Para no caer en errores comunes, Magacín consultó a la experimentada coordinadora de bodas y eventos, Yaska Crespo, quien compartió sus recomendaciones sobre lo que no se debe hacer la semana antes de dar el “sí”.

No experimentes con tu apariencia física

Cambiar de color de pelo, hacerse un tratamiento nuevo para la piel o un facial por primera vez puede sonar tentador, pero la semana antes de la boda no es el momento indicado.

“Los tratamientos faciales, láser, tintes nuevos, incluso las cremas y productos de maquillaje hay que probarlos con tiempo. No deberías hacerte un facial una semana antes de la boda porque no sabes cómo tu piel pueda reaccionar”, advirtió Crespo.

“La piel se prepara con mucho tiempo. Para probar un producto, necesitas mínimo 45 días, y el maquillaje de la novia se prueba hasta con un año de anticipación”, puntualizó. Incluso algo tan simple como una nueva crema de ojos o bronceante puede traer reacciones indeseadas. Por eso, lo ideal es evitar cualquier cambio de última hora.

No hagas cambios extremos en tu dieta y rutina de ejercicio

Muchas personas intentan someterse a dietas estrictas o empezar rutinas de ejercicio intensivas justo antes de la boda pero, siendo realistas, “ni en una semana ni en un mes vas a conseguir cambios drásticos”, aseguró Crespo, advirtiendo que intentar realizar ajustes extremos en el estilo de vida en tan poco tiempo puede ser perjudicial para la salud y corres el riesgo de que el cuerpo no se recupere a tiempo para el gran día.

“Lo único que vas a lograr con hacer cosas extremas es enfermarte, bajarte las defensas, crear más estrés, y eso es peor”, explicó.

La experta señala que también es importante tener cuidado con probar alimentos nuevos justo antes de la boda, ya que pueden causar reacciones inesperadas o alergias que afecten tu bienestar.

No descuides tu descanso

Aunque el proceso de planificar una boda es una experiencia bonita y emocionante, la realidad es que también puede ser muy agotadora.

El cansancio y el estrés pueden acumularse los días antes de la ceremonia, por lo que descansar adecuadamente es fundamental para llegar en las mejores condiciones al gran día.

“Es bien importante que no descuides tus periodos de sueño y tu hidratación”, resaltó Crespo, al explicar que la falta de descanso puede provocar “apagones” de energía, desequilibrios emocionales y hasta afectar visiblemente la apariencia.

Además, la wedding planner señala que aprender a delegar responsabilidades es clave para evitar el desgaste físico y mental. “Sabemos que las novias y los novios quieren que todo quede perfecto, pero si tú no delegas y no confías en los profesionales que tienes a tu alrededor, tiendes a querer autocontrolar todas las cosas. Y eso crea una deficiencia física y un desgaste en ti, y finalmente no te vas a poder disfrutar el evento”, remarcó.

No sobrecargues tu agenda

Planificar una boda es de por sí un proyecto grande y exigente, así que lo mejor durante esa etapa es no sumar a la agenda más compromisos, eventos o actividades demandantes que puedan sobrecargarla.

“Evita planificar mudanzas, cambios de empleo o viajes largos para esas fechas. Son situaciones muy abrumantes y no necesitas ese estrés extra justo antes del evento más importante que es tu boda”, aconsejó la coordinadora de eventos.

En el caso de las futuras madres, Crespo recomienda ser especialmente cuidadosas. “Si estás cerca de tu fecha de parto, lo ideal es no programar la boda para esos días. Si tienes la posibilidad de planificarlo, son etapas distintas que merecen su propio espacio para poder disfrutarlas plenamente”, opinó, aclarando que se trata de una decisión muy personal. “Si te enteras de que estás embarazada en medio del proceso, está bien detener la planificación y no sentir la obligación de seguir adelante si no te sientes lista. Lo importante es que vivas ese momento con tranquilidad, sin juicios ni estrés adicional. Así podrás disfrutar plenamente el embarazo y luego planificar la boda cuando decidas que es el momento adecuado”, comentó.

¡No estrenes zapatos!

Aunque parezca un detalle menor, usar zapatos nuevos sin haberlos probado puede arruinar tu experiencia. “Los zapatos te pueden cambiar completamente el estado de ánimo, para bien o para mal”, advirtió Crespo. Por eso, recomienda usarlos varios días antes, al menos 3 o 4 veces por 30 minutos, para que tus pies se acostumbren y puedas detectar posibles molestias o ampollas. Así, el día de la boda podrás disfrutar sin preocupaciones y evitar incomodidades que podrían afectar tu ánimo en tu gran día.

Tags
Bodas
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: