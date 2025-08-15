Lo que no debes hacer la semana antes de tu boda

Los días previos a una boda se sienten como una montaña rusa de emociones intensas. Entre la ilusión, los nervios inevitables y el estrés por los últimos preparativos, esa recta final hacia el altar puede volverse abrumadora, por lo que es importante mantener la mente clara y evitar tomar decisiones impulsivas que después traigan arrepentimientos.

Para no caer en errores comunes, Magacín consultó a la experimentada coordinadora de bodas y eventos, Yaska Crespo, quien compartió sus recomendaciones sobre lo que no se debe hacer la semana antes de dar el “sí”.

No experimentes con tu apariencia física

Cambiar de color de pelo, hacerse un tratamiento nuevo para la piel o un facial por primera vez puede sonar tentador, pero la semana antes de la boda no es el momento indicado.

“Los tratamientos faciales, láser, tintes nuevos, incluso las cremas y productos de maquillaje hay que probarlos con tiempo. No deberías hacerte un facial una semana antes de la boda porque no sabes cómo tu piel pueda reaccionar”, advirtió Crespo.

“La piel se prepara con mucho tiempo. Para probar un producto, necesitas mínimo 45 días, y el maquillaje de la novia se prueba hasta con un año de anticipación”, puntualizó. Incluso algo tan simple como una nueva crema de ojos o bronceante puede traer reacciones indeseadas. Por eso, lo ideal es evitar cualquier cambio de última hora.

No hagas cambios extremos en tu dieta y rutina de ejercicio

Muchas personas intentan someterse a dietas estrictas o empezar rutinas de ejercicio intensivas justo antes de la boda pero, siendo realistas, “ni en una semana ni en un mes vas a conseguir cambios drásticos”, aseguró Crespo, advirtiendo que intentar realizar ajustes extremos en el estilo de vida en tan poco tiempo puede ser perjudicial para la salud y corres el riesgo de que el cuerpo no se recupere a tiempo para el gran día.

“Lo único que vas a lograr con hacer cosas extremas es enfermarte, bajarte las defensas, crear más estrés, y eso es peor”, explicó.

La experta señala que también es importante tener cuidado con probar alimentos nuevos justo antes de la boda, ya que pueden causar reacciones inesperadas o alergias que afecten tu bienestar.

No descuides tu descanso

Aunque el proceso de planificar una boda es una experiencia bonita y emocionante, la realidad es que también puede ser muy agotadora.

El cansancio y el estrés pueden acumularse los días antes de la ceremonia, por lo que descansar adecuadamente es fundamental para llegar en las mejores condiciones al gran día.

“Es bien importante que no descuides tus periodos de sueño y tu hidratación”, resaltó Crespo, al explicar que la falta de descanso puede provocar “apagones” de energía, desequilibrios emocionales y hasta afectar visiblemente la apariencia.

Además, la wedding planner señala que aprender a delegar responsabilidades es clave para evitar el desgaste físico y mental. “Sabemos que las novias y los novios quieren que todo quede perfecto, pero si tú no delegas y no confías en los profesionales que tienes a tu alrededor, tiendes a querer autocontrolar todas las cosas. Y eso crea una deficiencia física y un desgaste en ti, y finalmente no te vas a poder disfrutar el evento”, remarcó.

No sobrecargues tu agenda

Planificar una boda es de por sí un proyecto grande y exigente, así que lo mejor durante esa etapa es no sumar a la agenda más compromisos, eventos o actividades demandantes que puedan sobrecargarla.

“Evita planificar mudanzas, cambios de empleo o viajes largos para esas fechas. Son situaciones muy abrumantes y no necesitas ese estrés extra justo antes del evento más importante que es tu boda”, aconsejó la coordinadora de eventos.

En el caso de las futuras madres, Crespo recomienda ser especialmente cuidadosas. “Si estás cerca de tu fecha de parto, lo ideal es no programar la boda para esos días. Si tienes la posibilidad de planificarlo, son etapas distintas que merecen su propio espacio para poder disfrutarlas plenamente”, opinó, aclarando que se trata de una decisión muy personal. “Si te enteras de que estás embarazada en medio del proceso, está bien detener la planificación y no sentir la obligación de seguir adelante si no te sientes lista. Lo importante es que vivas ese momento con tranquilidad, sin juicios ni estrés adicional. Así podrás disfrutar plenamente el embarazo y luego planificar la boda cuando decidas que es el momento adecuado”, comentó.

¡No estrenes zapatos!