Lo más importante

“Hay gente que sueña toda la vida con hacer su boda en un lugar específico y, cuando van a hacer la lista, se dan cuenta de que los invitados no caben allí o el espacio es limitado ”, señaló al dar ejemplo de cómo la cantidad de personas invitadas es determinante en la organización del festejo.

Preguntas clave

No hay que perder de vista que, al final del día, los protagonistas y motivo de la boda son los novios, así que no deberían invitar a nadie por obligación o mera cortesía , sino a quienes verdaderamente quieran que les acompañe en la celebración de su amor.

¿Cómo se divide la cantidad de invitados?

Invitados por categoría

Familiares: Por lo general, la familia cercana es el grupo prioritario en una lista de invitados. Las madres y padres de la pareja, hermanos, hermanas, e incluso se puede extender el círculo a tíos y primos cercanos. Pero tener un vínculo familiar no significa tener una relación cercana o significativa. Si hay personas de la familia con las que no existe un trato cordial o pudieran generar incomodidad, no hay por qué incluirlas en la lista por compromiso. “Es el día de los novios y el disfrute de ellos es la prioridad”, enfatiza la experta.