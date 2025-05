Una boda poco convencional para Chanty Vargas: “Él es el amor de mi vida”

La pareja se casó este lunes, un día que no muchos eligen por ser inicio de semana laboral, pero para Vargas era importante la fecha del 5 de mayo de 2025.

“Queríamos la fecha de 5/5/2025. Moisés nació un cinco y el nene también fue un cinco. Esa fecha se me metió en la cabeza y era la que quería. La gente me decía, ‘es un lunes, te vas a quedar sola porque al otro día se trabaja’, y nada que ver. Esta celebración es familiar y de amigos y sé que todos lo vamos a pasar bien sin importar que es lunes y que al otro día se trabaja. Los que deseen pueden tomar el martes libre”, reveló la hermosa novia a Magacín.

Vargas recurrió a la coordinadora de bodas, Ana Agosto para que todo “quedara perfecto, como tanto anhelamos”. En sus peticiones para el importante día precisó que no deseaba una boda protocolar, sino un festejo para compartir con los invitados. La decoración fue con muchas velas, flores blancas y el color de acento fue el anaranjado.

En esas peticiones distintas, Vargas no tuvo “flower girl”, sino que optó porque las abuelas paternas de ambos fueran las que repartieran las flores. La pareja lo seleccionó en respuesta al amor que han recibido de parte de las abuelas. De igual forma, su protocolo nupcial, luego de dar el “sí” fue corto, ya que la pareja solo quería festejar su amor y pasarla bien.

“Nosotros no queremos nada protocolar. Queremos sellar nuestro amor ante las personas que tanto nos quieren y ante Milo que es lo más importante. Casarnos es un paso que damos ante Dios para demostrar ese amor que tenemos como familia. Me caso por motivos fuertes donde el amor es principal. Pero me caso por Milo para que vea que las relaciones son serias y uno debe comprometerse", narró la novia, quien lució un vestido de White House con velo al frente.