Chanty Vargas afina los detalles de su boda mientras prepara la “Feria de niños” en Ponce

“Empecé mi negocio desde que SBS me botó como bolsa por la cancelación del programa. El medio de la televisión es bien cambiante y de momento llegas maquillada y te dicen: ‘chao mi amor se canceló’ el programa y así fue. Al quedarme sin trabajo, me deprimí y de momento no sabía qué hacer y comencé a realizar eventos de perritos por mi perra que la veía aburrida y después del despido, a los tres meses ya tenía el evento. Así seguí y ya vamos para seis años con eventos todos enfocados en la familia. Me encanta esta faceta, hemos hecho eventos de perros, ejercicios y de niños”, explicó Vargas.