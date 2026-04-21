La colaboración que no sabíamos que necesitábamos: Check-in Mela se une a Rare Beauty

La ilustradora, influencer y astróloga puertorriqueña Mariela “Mela” Pabón, mejor conocida en redes sociales como Check-In Mela, se asoció con la marca de cosméticos Rare Beauty para una colaboración creativa inspirada en los signos del zodíaco.

Aunque la actual participante de la competencia televisiva Superchef Celebrities comparte regularmente horóscopos ilustrados en sus plataformas digitales, donde acumula más de 960,000 seguidores, en esta ocasión desarrolló una serie especial de “gentle reminders” (recordatorios amables) dirigidos a los elementos zodiacales de fuego, tierra, aire y agua.

En el contenido publicado el lunes en Instagram y titulado “Your 2026 Energy”, Pabón incluyó en su habitual sección de “canción del mes” temas de Selena Gomez, como guiño a la cantante y actriz fundadora de Rare Beauty. También sumó un “shade of the month” (sombra del mes), donde recomienda tonos o productos de la firma, integrando de forma natural referencias al universo de la marca de Gómez.