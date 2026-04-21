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La colaboración que no sabíamos que necesitábamos: Check-in Mela se une a Rare Beauty

La astróloga “influencer” lanzó un contenido especial en colaboración con la marca de cosméticos de Selena Gómez y se fue viral

21 de abril de 2026 - 12:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La creadora de contenido es conocida por sus horóscopos mensuales ilustrados y ahora lanzó "Your 2026 Enery" (Suministrada)
Por Magacín

La ilustradora, influencer y astróloga puertorriqueña Mariela “Mela” Pabón, mejor conocida en redes sociales como Check-In Mela, se asoció con la marca de cosméticos Rare Beauty para una colaboración creativa inspirada en los signos del zodíaco.

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Aunque la actual participante de la competencia televisiva Superchef Celebrities comparte regularmente horóscopos ilustrados en sus plataformas digitales, donde acumula más de 960,000 seguidores, en esta ocasión desarrolló una serie especial de “gentle reminders” (recordatorios amables) dirigidos a los elementos zodiacales de fuego, tierra, aire y agua.

En el contenido publicado el lunes en Instagram y titulado “Your 2026 Energy”, Pabón incluyó en su habitual sección de “canción del mes” temas de Selena Gomez, como guiño a la cantante y actriz fundadora de Rare Beauty. También sumó un “shade of the month” (sombra del mes), donde recomienda tonos o productos de la firma, integrando de forma natural referencias al universo de la marca de Gómez.

La publicación fue un éxito en cuanto a interacciones en redes, algo que es usual tanto para la marca de maquillaje como para la astróloga boricua que se ha consolidado en los últimos años dentro de la cultura popular, superando los 15,000 likes en pocas horas y cientos de comentarios celebrando el “collab”.

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Mela PabónSelena GómezMaquillaje
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