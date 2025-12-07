El pasado mes las ganadoras de Magacín Mujer del Año 2025 llegaron al estudio de El Nuevo Día en dos intensas y emocionantes jornadas de producción, donde la energía no faltó ni un segundo. Desde su entrada, fueron recibidas por la editora y gerente del proyecto, Leyra E. González, quien les dio la bienvenida a este día de creatividad y celebración.
Con el apoyo profesional de la “stylist’ Claudia Madrid, Andrea Sofía Reverón y la asistencia de George Pérez Cantres, de House Of Mua, en retoques de cabello y maquillaje, cada una vivió una experiencia única frente al lente del fotógrafo Nolan Rivera, cuyas imágenes capturaron su fuerza, autenticidad y estilo. El ”set" del estudio, preparado con el apoyo de Viva Carpets, creó el ambiente elegante y clásico perfecto para potenciar cada toma.
Durante los días de producción también estuvieron los periodistas responsables de narrar sus historias, acompañando de cerca cada momento mientras surgían conversaciones espontáneas, ideas y emociones.
Además de las sesiones fotográficas, las Mujeres del Año participaron en entrevistas íntimas y grabaciones de video que revelaron su esencia. Entre risas, confesiones y alguna que otra lágrima, compartieron sus trayectorias, sueños y retos.
Así, los “días de estudio” se convirtieron en una experiencia vibrante e inolvidable, marcada por la inspiración, la complicidad y el orgullo de celebrar a quienes transforman con su gesta.