El pasado mes las ganadoras de Magacín Mujer del Año 2025 llegaron al estudio de El Nuevo Día en dos intensas y emocionantes jornadas de producción, donde la energía no faltó ni un segundo. Desde su entrada, fueron recibidas por la editora y gerente del proyecto, Leyra E. González, quien les dio la bienvenida a este día de creatividad y celebración.

Con el apoyo profesional de la “stylist’ Claudia Madrid, Andrea Sofía Reverón y la asistencia de George Pérez Cantres, de House Of Mua, en retoques de cabello y maquillaje, cada una vivió una experiencia única frente al lente del fotógrafo Nolan Rivera, cuyas imágenes capturaron su fuerza, autenticidad y estilo. El ”set" del estudio, preparado con el apoyo de Viva Carpets, creó el ambiente elegante y clásico perfecto para potenciar cada toma.

PUBLICIDAD

1 / 10 | El backstage: así se hizo Mujer del Año . Las galardonadas seleccionaron sus "looks" para las fotos y video con el apoyo profesional de la reconocida estilista Claudia Madrid - Pablo Martinez Rodriguez 1 / 10 El backstage: así se hizo Mujer del Año Las galardonadas seleccionaron sus "looks" para las fotos y video con el apoyo profesional de la reconocida estilista Claudia Madrid Pablo Martinez Rodriguez Compartir

Durante los días de producción también estuvieron los periodistas responsables de narrar sus historias, acompañando de cerca cada momento mientras surgían conversaciones espontáneas, ideas y emociones.

Además de las sesiones fotográficas, las Mujeres del Año participaron en entrevistas íntimas y grabaciones de video que revelaron su esencia. Entre risas, confesiones y alguna que otra lágrima, compartieron sus trayectorias, sueños y retos.

Así, los “días de estudio” se convirtieron en una experiencia vibrante e inolvidable, marcada por la inspiración, la complicidad y el orgullo de celebrar a quienes transforman con su gesta.