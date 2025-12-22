Inspiración latente: Lo que se logra en cada conversatorio creado por Mujer del Año

Al celebrar a mujeres puertorriqueñas extraordinarias, durante el 2025 la conversación y el compartir de vivencias e ideas continuó como parte del proyecto “Mujer del Año”. Se adquirió aprendizaje, se respiró inspiración y se comenzó un viaje esperanzador entre las mujeres que continúan dejando huellas profundas desde los diferentes ámbitos a los que se dedican, con su talento y liderazgo.

Más allá del proyecto que por tercer año ha engalanado las plataformas impresa y digital, además de un festejo de reconocimiento, Magacín este año creó el espacio oportuno, en dos ocasiones especiales, para que varias de las 10 mujeres reconocidas en la edición de “Mujer del Año 2024”, tuvieran un encuentro cercano con otras féminas, desde el concesionario Genesis en Plaza las Américas como punto de encuentro y disfrute.

PUBLICIDAD

Fue en marzo pasado cuando se llevó a cabo el primer panel en el que diversas artistas estuvieron presentes como invitadas a ser parte del conversatorio “Armonías de poder: el rol de la mujer en la música”, entre ellas: Didi Romero, Fabiola Méndez, Yabetza Vivas, y Marta Hernández, quienes compartieron sus experiencias y los retos que han enfrentado en la industria musical.

1 / 27 | Primer conversatorio de Mujer del Año reúne a talentosas artistas. La actriz y cantante Didi Romero, la cuatrista y compositora Fabiola Méndez, la directora musical y profesora Yabetza Vivas y la violista, profesora y musicoterapeuta Marta Hernández fueron las panelistas invitadas del conversatorio “Armonías de poder: el rol de la mujer en la música” de Mujer del Año 2024. - Nichole Saldarriaga 1 / 27 Primer conversatorio de Mujer del Año reúne a talentosas artistas La actriz y cantante Didi Romero, la cuatrista y compositora Fabiola Méndez, la directora musical y profesora Yabetza Vivas y la violista, profesora y musicoterapeuta Marta Hernández fueron las panelistas invitadas del conversatorio “Armonías de poder: el rol de la mujer en la música” de Mujer del Año 2024. Nichole Saldarriaga Compartir

En el revelador encuentro, moderado por la editora de Magacín y directora del proyecto, Leyra González, este grupo de virtuosas pudieron platicar acerca de los estigmas y los cuestionamientos, así como los estereotipos, la falta de inclusión y los múltiples “no” que han enfrentado en la música y en el teatro musical. Como denominador común, todas esas vicisitudes las combatieron cada una con su autenticidad sin renunciar a su esencia.

Asimismo, durante el pasado mes de agosto, fueron convocadas las científicas reconocidas como “Mujer del Año 2024”, las doctoras Esther Torres y Mónica Feliú, en lo que fue un formato diferente, donde las expertas -desde su propia voz-, compartieron a modo individual lo que fueron sus inicios, el desarrollo de sus carreras y su visión del papel de la mujer en el fascinante mundo de las ciencias.

1 / 47 | Inspirador conversatorio de Mujer del Año: "Científicas y líderes". La meteoróloga Ada Monzón y la Dra. Wanda Díaz. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 47 Inspirador conversatorio de Mujer del Año: "Científicas y líderes" La meteoróloga Ada Monzón y la Dra. Wanda Díaz. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Estas científicas, durante la velada, continuaron la plática en el inspirador panel “Científicas y líderes”, en el que se disfrutó de la participación especial de la meteoróloga Ada Monzón. También contó con la presencia de la astrofísica ciega y “Mujer del Año 2024”, la profesora Wanda Díaz Merced, quien estuvo desde el público acompañada de un grupo de mujeres estudiantes que este verano formaron parte del Campamento de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés), en el Recinto Universitario de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para Adultos con Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo.

PUBLICIDAD

La proyección de un conmovedor video que mostraba el trabajo de Díaz Merced desde el campamento junto a los 13 jóvenes que por seis semanas aprendieron de ella destrezas prácticas en la ciencia que les sirven además para su vida diaria, le dio un toque especial a la velada.

Experiencias enriquecedoras como estas durante el 2025, con mujeres pioneras y visionarias, permitieron no solo reconocer sus logros y compromiso, sino que al mismo tiempo se les brindó visibilidad con el deseo de inspirar a futuras generaciones y convertirse en modelo a seguir para otras mujeres, porque han demostrado desde diversos rubros, que sí es posible destacarse y servir al país con excelencia.