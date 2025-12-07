Opinión
MagacínInspiración y liderazgo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Magacín Mujer del Año 2025: Son fuerza y visión para el futuro de Puerto Rico

10 mujeres puertorriqueñas logran una diferencia tangible, con acciones que trascienden y redundan en un bien común

7 de diciembre de 2025 - 9:08 AM

Durante casi tres décadas, Magacín no solo ha informado sobre moda, belleza y el acontecer social del país; también, como parte de su misión, se ha mantenido firme en celebrar la figura de la mujer y exaltar su labor, que hoy continúan dando forma y sentido a su contenido. (Nolan Rivera)
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Por tercer año consecutivo, Magacín presenta su relevante proyecto Mujer del Año, con el que reconoce y celebra a puertorriqueñas destacadas en sus respectivos campos.

La ilusión de la sorpresa, el sentirse reconocidas y el que se exalte una labor diaria que perfila dejar huellas imborrables, han sido elementos constantes en los relatos de este magnífico grupo de mujeres, quienes han alcanzado múltiples logros significativos a lo largo de este 2025.

Atinadas y heterogéneas, cada una -más allá de la profesión que ejerce y desde sus respectivos rubros- abrió su corazón a esta revista para revelar sus inquietudes más profundas y mostrar cómo, al ser fieles a su misión de vida, generan un impacto sin precedentes. Con ello, continúan hilando y forjando un camino orientado al bienestar social y colectivo.

Durante casi tres décadas, Magacín no solo ha informado sobre moda, belleza y el acontecer social del país; también, como parte de su misión, se ha mantenido firme en celebrar la figura de la mujer y exaltar su labor, que hoy continúan dando forma y sentido a su contenido.

Por ello, te presentamos a 10 mujeres puertorriqueñas que, aun frente a los desafíos cotidianos, han demostrado ser audaces, valientes y perseverantes. Sobre todo, han creído en sus capacidades y talentos para lograr una diferencia tangible, con acciones que trascienden y redundan en un bien común.

En esta tercera edición, el grupo de homenajeadas está compuesto por Gloria Viscasillas, directora ejecutiva de la Fundación Echar Pa’ Adelante; Paola Rivera, saxofonista; Deborah Martorell, meteoróloga; Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Selectos; Mónica Monserrate, diseñadora y decoradora de escenarios; Maritza Abadía, presidenta de Banesco USA en Puerto Rico; Roselyn Sánchez, directora y actriz; Deborah Maldonado, presidenta de Kilómetros de Cambio; Liz López, fundadora de “Summer Driven by Love”; Maricarmen “Tuti” Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment US Latin.

Sus cualidades, iniciativas, procesos, metas y sueños alcanzados fueron evaluados por un panel de expertos como parte de un riguroso proceso de selección que se llevó a cabo bajo estricta confidencialidad, para revelarlos en esta edición especial.

No cabe duda de que su gesta continuará impactando a nuevas generaciones de hombres y mujeres, quienes dirigen su mirada hacia ellas y hacia la forma en que convierten la acción en un lenguaje más poderoso que las palabras.

Cada una compartió su historia y el cúmulo de experiencias vividas a lo largo de este año. Hoy te invitamos a conocerlas a través de estas páginas y en las plataformas digitales de Magacín y El Nuevo Día.

Cabe destacar que esta semana serán homenajeadas en un evento especial que se llevará a cabo en el concesionario de autos Genesis, en Plaza Las Américas, para celebrarlas como se merecen. ¡Enhorabuena!

Emocionante momento: 10 líderes de Puerto Rico aceptan reconocimiento de “Magacín Mujer del Año 2025”

Emocionante momento: 10 líderes de Puerto Rico aceptan reconocimiento de “Magacín Mujer del Año 2025”

Conoce a las mujeres de diversos ámbitos que fueron reconocidas por su liderazgo, trabajo y compromiso con el bienestar de la isla.

