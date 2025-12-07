Magacín Mujer del Año 2025: Son fuerza y visión para el futuro de Puerto Rico
10 mujeres puertorriqueñas logran una diferencia tangible, con acciones que trascienden y redundan en un bien común
7 de diciembre de 2025 - 9:08 AM
7 de diciembre de 2025 - 9:08 AM
Por tercer año consecutivo, Magacín presenta su relevante proyecto Mujer del Año, con el que reconoce y celebra a puertorriqueñas destacadas en sus respectivos campos.
La ilusión de la sorpresa, el sentirse reconocidas y el que se exalte una labor diaria que perfila dejar huellas imborrables, han sido elementos constantes en los relatos de este magnífico grupo de mujeres, quienes han alcanzado múltiples logros significativos a lo largo de este 2025.
Atinadas y heterogéneas, cada una -más allá de la profesión que ejerce y desde sus respectivos rubros- abrió su corazón a esta revista para revelar sus inquietudes más profundas y mostrar cómo, al ser fieles a su misión de vida, generan un impacto sin precedentes. Con ello, continúan hilando y forjando un camino orientado al bienestar social y colectivo.
Durante casi tres décadas, Magacín no solo ha informado sobre moda, belleza y el acontecer social del país; también, como parte de su misión, se ha mantenido firme en celebrar la figura de la mujer y exaltar su labor, que hoy continúan dando forma y sentido a su contenido.
Por ello, te presentamos a 10 mujeres puertorriqueñas que, aun frente a los desafíos cotidianos, han demostrado ser audaces, valientes y perseverantes. Sobre todo, han creído en sus capacidades y talentos para lograr una diferencia tangible, con acciones que trascienden y redundan en un bien común.
En esta tercera edición, el grupo de homenajeadas está compuesto por Gloria Viscasillas, directora ejecutiva de la Fundación Echar Pa’ Adelante; Paola Rivera, saxofonista; Deborah Martorell, meteoróloga; Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Selectos; Mónica Monserrate, diseñadora y decoradora de escenarios; Maritza Abadía, presidenta de Banesco USA en Puerto Rico; Roselyn Sánchez, directora y actriz; Deborah Maldonado, presidenta de Kilómetros de Cambio; Liz López, fundadora de “Summer Driven by Love”; Maricarmen “Tuti” Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment US Latin.
Sus cualidades, iniciativas, procesos, metas y sueños alcanzados fueron evaluados por un panel de expertos como parte de un riguroso proceso de selección que se llevó a cabo bajo estricta confidencialidad, para revelarlos en esta edición especial.
No cabe duda de que su gesta continuará impactando a nuevas generaciones de hombres y mujeres, quienes dirigen su mirada hacia ellas y hacia la forma en que convierten la acción en un lenguaje más poderoso que las palabras.
Cada una compartió su historia y el cúmulo de experiencias vividas a lo largo de este año. Hoy te invitamos a conocerlas a través de estas páginas y en las plataformas digitales de Magacín y El Nuevo Día.
Cabe destacar que esta semana serán homenajeadas en un evento especial que se llevará a cabo en el concesionario de autos Genesis, en Plaza Las Américas, para celebrarlas como se merecen. ¡Enhorabuena!
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: