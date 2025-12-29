Por si te lo perdiste: todo sobre Mujer del Año 2025

Por tercer año consecutivo, Magacín homenajeó a 10 mujeres puertorriqueñas que, con valentía y liderazgo, dejaron huella en sus distintos campos y en la sociedad con logros tan impresionantes como inspiradores.

Te invitamos a visitar nuestro sitio especial para revivir sus historias y descubrir todos los momentos destacados de la más reciente edición de Mujer del Año.

Emocionante momento: 10 líderes de Puerto Rico aceptan reconocimiento de “Magacín Mujer del Año 2025” Conoce a las mujeres de diversos ámbitos que fueron reconocidas por su liderazgo, trabajo y compromiso con el bienestar de la isla.

Las galardonadas recibieron su reconocimiento con mucha emoción y, como parte del proyecto, participaron en una gran producción de dos días que las convirtió en modelos por un día, protagonizando una sesión de fotos con vestuario y maquillaje profesional, así como videos en los que compartieron sus experiencias, logros y mensajes conmovedores.

“Ustedes son más grandes que sus miedos”: poderoso mensaje de las “Mujeres del Año 2025" de Magacín Agradecidas y sorprendidas por este reconocimiento, diez líderes de Puerto Rico comparten su gran consejo a las nuevas generaciones.

Además del contenido audiovisual, las homenajeadas realizaron entrevistas íntimas a cargo de periodistas de distintas secciones de El Nuevo Día para los reportajes que también forman parte de esta edición especial donde se recogen sus hazañas e historias de vida.

El detrás de cámaras permitió capturar la energía, la colaboración y el trabajo en equipo que hicieron que toda la producción fuera una experiencia única.

Como gran cierre, las Mujeres del Año recibieron su distinción durante un memorable evento que comenzó con un cóctel en la joyería Reinhold en Plaza Las Américas, donde muchas se conocieron personalmente por primera vez y compartieron un momento de sororidad. La noche continuó con la ceremonia oficial en la concesionaria Genesis que contó con la compañía de invitados especiales, seres queridos y ganadoras de ediciones anteriores, quienes compartieron una velada llena de emoción, aplausos y música en vivo.

Diez historias que inspiran: así brilló la tercera edición de Mujer del Año El proyecto de Magacín vuelve a destacar a un grupo excepcional de mujeres que han transformado industrias, abierto caminos y elevado el estándar de liderazgo en Puerto Rico.

Asimismo, como parte del evento, un panel compuesto por Desiree Lowry, Frances Estrada y Loren Ferré Rangel compartió sus experiencias en liderazgo, reinvención y estrategias para destacar en industrias competitivas en un poderoso conversatorio que todos apreciaron.