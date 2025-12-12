Opinión
MagacínInspiración y liderazgo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emocionante encuentro entre las “Mujeres del Año 2025”

Las galardonadas se encontraron, muchas por primera vez, en la joyería Reinhold donde compartieron sus historias

12 de diciembre de 2025 - 12:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Encuentro entre ganadoras de "Mujer del Año 2025" de Magacín en la joyería Reinhold, en Plaza Las Américas (Nichole Saldarriaga)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La tercera edición del proyecto Mujer del Año de Magacín reunió por primera vez a las homenajeadas del 2025 en un cálido cóctel celebrado en la joyería Reinhold, en Plaza Las Américas. El encuentro en el centro comercial, previo al conversatorio y la ceremonia oficial en el Genesis Mall Experience, permitió que las seleccionadas se conocieran más allá de sus logros profesionales y compartieran, en un ambiente de sororidad, las razones que las mueven en la búsqueda de transformar la sociedad desde sus respectivos espacios.

RELACIONADAS

Entre las presentes estuvieron Maritza Abadía, presidenta de Banesco USA en Puerto Rico; Liz López, fundadora de "Summer Driven by Love"; Deborah Maldonado, presidenta de Kilómetros de Cambio; Maricarmen ‘Tuti’ Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment US Latin; Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Selectos; Deborah Martorell, meteoróloga y astronauta comercial; Paola Rivera, destacada saxofonista; y Gloria Viscasillas, directora ejecutiva de la Fundación Echar Pa’lante.

Allí fueron recibidas por Mildred Marcano, directora de operaciones y vicepresidenta de ventas y mercadeo de Reinhold Jewelers; Leyra González, editora de Magacín y Yalixa Rivera Cruz, directora general de GFR Media, quienes les dieron la bienvenida formal y les dedicaron unas palabras para felicitarlas por la distinción.

Leyra González, Gloria Viscasillas, Paola Rivera, Deborah Maldonado, Liz López, Mayreg Rodríguez, Martitza Abadía, Tuti Bou y Mildred Marcano.
Leyra González, Gloria Viscasillas, Paola Rivera, Deborah Maldonado, Liz López, Mayreg Rodríguez, Martitza Abadía, Tuti Bou y Mildred Marcano. (Nichole Saldarriga/Especial para Magacín)

A lo largo de la velada, las homenajeadas conversaron sobre sus trayectorias, los retos superados y los proyectos que tienen por delante, creando conexiones que, como coincidieron varias de ellas, “van más allá del reconocimiento”.

Además de la alegría del encuentro entre ellas, algunas llegaron acompañadas de familiares y seres queridos, quienes se unieron a la celebración de grupo. Entre risas y copas de champagne, muchas compartieron allí también las emotivas reacciones de sus amistades, colegas y comunidades al verlas destacadas en la edición especial de Magacín.

Aunque la actriz y directora Roselyn Sánchez y la decoradora de escenarios, Mónica Monserrate, no pudieron asistir, la presencia de las también galardonadas se hizo sentir en las conversaciones y en el entusiasmo general de la jornada.

Tags
Mujer del Año 2025
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
