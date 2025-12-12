Emocionante encuentro entre las “Mujeres del Año 2025”

La tercera edición del proyecto Mujer del Año de Magacín reunió por primera vez a las homenajeadas del 2025 en un cálido cóctel celebrado en la joyería Reinhold, en Plaza Las Américas. El encuentro en el centro comercial, previo al conversatorio y la ceremonia oficial en el Genesis Mall Experience, permitió que las seleccionadas se conocieran más allá de sus logros profesionales y compartieran, en un ambiente de sororidad, las razones que las mueven en la búsqueda de transformar la sociedad desde sus respectivos espacios.

Allí fueron recibidas por Mildred Marcano, directora de operaciones y vicepresidenta de ventas y mercadeo de Reinhold Jewelers; Leyra González, editora de Magacín y Yalixa Rivera Cruz, directora general de GFR Media, quienes les dieron la bienvenida formal y les dedicaron unas palabras para felicitarlas por la distinción.

Leyra González, Gloria Viscasillas, Paola Rivera, Deborah Maldonado, Liz López, Mayreg Rodríguez, Martitza Abadía, Tuti Bou y Mildred Marcano. (Nichole Saldarriga/Especial para Magacín)

A lo largo de la velada, las homenajeadas conversaron sobre sus trayectorias, los retos superados y los proyectos que tienen por delante, creando conexiones que, como coincidieron varias de ellas, “van más allá del reconocimiento”.

Además de la alegría del encuentro entre ellas, algunas llegaron acompañadas de familiares y seres queridos, quienes se unieron a la celebración de grupo. Entre risas y copas de champagne, muchas compartieron allí también las emotivas reacciones de sus amistades, colegas y comunidades al verlas destacadas en la edición especial de Magacín.