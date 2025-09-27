Meryl Streep revive a Miranda Priestly en Milán

Milán — La diablesa vistió de Dolce & Gabbana el sábado, con Meryl Streep ocupando un asiento en primera fila en el teatro de la pareja de diseñadores en Milán, caracterizada como Miranda Priestly para la secuela de “The Devil Wears Prada”.

Streep lució las gafas de sol habituales de Priestly y un impermeable de vinilo de Dolce & Gabbana al entrar al teatro escoltada por seguridad y seguida por Stanley Tucci, quien interpreta a su director de arte en la película.

A lo largo del desfile, con música de la cantante italiana Patty Pravo, el personaje de Streep consultó con Tucci, con los ojos recorriendo la pasarela mientras pasaban las modelos.

La oficina de prensa de Dolce & Gabbana confirmó que la escena fue filmada para su inclusión en la secuela, que se ha estado rodando en Milán.

La bien editada colección Primavera-Verano 2026 de Dolce & Gabbana que el público de la película puede esperar ver en la pantalla hizo referencia a la ropa de noche, desde cómodos pijamas de hombre con detalles de pedrería o bordados hasta lencería negra transparente y de encaje.

PUBLICIDAD

Los looks se combinaron con chaquetas de cuero, brocado y estampado animal. El calzado varió desde tacones de aguja sexys hasta pantuflas difusas, y el bolso elegido fue suave y peludo, perfecto para acurrucarse después de una noche de fiesta.

Los diseñadores posaron un instante más durante su reverencia habitual, y Streep y Tucci fueron llevados al área detrás del escenario mientras la multitud de la moda de la vida real saltó a la pasarela vacía para tomar fotos del momento en la historia de la moda.

Anna Wintour, quien inspiró la película de 2006, se sentó al otro lado de la pasarela de Streep en su papel de directora editorial global de Vogue.