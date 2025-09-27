Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Meryl Streep revive a Miranda Priestly en Milán

La actriz filmó una escena para la secuela de “The Devil Wears Prada”

27 de septiembre de 2025 - 12:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stanley Tucci y Meryl Streep en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán. (Luca Bruno)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milán — La diablesa vistió de Dolce & Gabbana el sábado, con Meryl Streep ocupando un asiento en primera fila en el teatro de la pareja de diseñadores en Milán, caracterizada como Miranda Priestly para la secuela de “The Devil Wears Prada”.

RELACIONADAS

Streep lució las gafas de sol habituales de Priestly y un impermeable de vinilo de Dolce & Gabbana al entrar al teatro escoltada por seguridad y seguida por Stanley Tucci, quien interpreta a su director de arte en la película.

A lo largo del desfile, con música de la cantante italiana Patty Pravo, el personaje de Streep consultó con Tucci, con los ojos recorriendo la pasarela mientras pasaban las modelos.

La oficina de prensa de Dolce & Gabbana confirmó que la escena fue filmada para su inclusión en la secuela, que se ha estado rodando en Milán.

La bien editada colección Primavera-Verano 2026 de Dolce & Gabbana que el público de la película puede esperar ver en la pantalla hizo referencia a la ropa de noche, desde cómodos pijamas de hombre con detalles de pedrería o bordados hasta lencería negra transparente y de encaje.

Los looks se combinaron con chaquetas de cuero, brocado y estampado animal. El calzado varió desde tacones de aguja sexys hasta pantuflas difusas, y el bolso elegido fue suave y peludo, perfecto para acurrucarse después de una noche de fiesta.

Los diseñadores posaron un instante más durante su reverencia habitual, y Streep y Tucci fueron llevados al área detrás del escenario mientras la multitud de la moda de la vida real saltó a la pasarela vacía para tomar fotos del momento en la historia de la moda.

Anna Wintour, quien inspiró la película de 2006, se sentó al otro lado de la pasarela de Streep en su papel de directora editorial global de Vogue.

Se espera que la secuela se estrene la próxima primavera.

Tags
Meryl StreepPelículasMilán
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: