La veteranía y la maternidad llegan hasta las audiciones de Miss Universe Puerto Rico 2024

Culminado el periodo de audiciones para escoger a las candidatas que buscarán convertirse en la sucesora de Karla Guilfú Acevedo y coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2024, decenas de mujeres de alrededor de la isla están a la espera de la notificación que anunciará su participación en el certamen nacional.

Desde el pasado año, con la llegada de la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip a las riendas del concurso de belleza internacional, se permitió la participación de mujeres casadas, madres y embarazadas. Asimismo, este año se eliminó el límite de edad, abriéndole las puertas y ofreciéndoles una oportunidad a las candidatas mayores de 28 años.

El Nuevo Día conversó en exclusiva con dos aspirantes, Génesis Dávila y Joan Marie Falcón, quiénes, precisamente, representan una parte de la diversidad que podríamos estar viendo este año a nivel isla.

Veteranía en busca de cumplir un sueño

“Génesis, se te va a dar”, fueron las palabras que la exreina de belleza puertorriqueña escuchó al conocer la eliminación de las restricciones de edad.

“En el momento en el que se me dio la oportunidad no lo pensé dos veces, uno de mis mejores amigos me da la llamada y me dije: ‘esta es mi oportunidad y hay que tomarla como venga’”, comentó la modelo de 33 años de edad.

Para ella, a quienes muchos consideran una “veterana” de los concursos, pues participó en el Miss Intercontinental (2012), Miss Universe Puerto Rico (2013), Miss World (2014), Miss Florida (2017) y en el Miss USA (2018), entre otros.

Sin embargo, la corona de Miss Universe Puerto Rico es una tarea pendiente y asegura estar ahora, más lista que nunca para lograrlo.

“En el 2018 yo enganché los guantes, como dicen. Lo vi como un sueño que no se me dio, algo que no era tangible más nuca. Honestamente, no pensé que se me fuera a dar esta oportunidad”, agregó emocionada Dávila.

Por los pasados años, cuando pensó que su era en este tipo de plataforma ya había llegado a su fecha de caducidad, se destacó como preparadora de reinas de belleza para la organización Miss Mundo Puerto Rico, apoyando con su experiencia a chicas que se adentraban al mundo de los certámenes.

Ahora, con los cambios de la organización de Miss Universe, Dávila está segura de que representará la oportunidad perfecta para ella, y otras mujeres, que entienden que la edad es solo un número.

“Si venimos a ver, la edad te da más sabiduría, más experiencia, y estar un poco más madurita como decimos en Puerto Rico. Es una experiencia que le puede cambiar la vida a muchas mujeres”, enfatizó. “Hay mujeres que todavía están en su ‘peak’ (máximo)”.

A pesar de haber pasado por la experiencia de un sinnúmero de audiciones, Dávila confesó que la adrenalina la siente “como la primera vez”.

“Te voy a ser honesta, cuando caminé por esa puerta de Wapa, todavía se siente la adrenalina, y un poco de miedo”, dijo Dávila, quien afirmó percibir una “vibra bien bonita” con las otras aspirantes durante el proceso de la audición.

Por último, para la modelo, que de quedar entre las candidatas desea representar a los pueblos de Arroyo o Toa Baja, su experiencia, no la considera una ficha de ventaja. “Yo soy estudiante del juego, y una nunca deja de aprender”.

“Soy una veterana, como dicen por ahí, pero soy el tipo de veterana que le gusta la hermandad que se crea en estos certámenes, y reconocerse a través de otras chicas, al fin y al cabo, somos mujeres, intentando progresar y ser mejores en lo que estamos haciendo”.

En representación de la maternidad

Otra de las aspirantes que dio un paso adelante en busca de romper con los estereotipos y lograr convertirse en candidata oficial del certamen de belleza a nivel local es Joan Marie Falcón. La mujer de 34 años es madre de tres y se desempeña como policía en la ciudad de Newark, New Jersey.

Joan Marie Falcón participó en las audiciones de Miss Universe Puerto Rico 2024. (Suministrada)

“Siempre me ha gustado todo el mundo de la moda, las reinas y mujeres bellas, pero siempre había un estereotipo de reina, por lo que éramos muchas las mujeres que no nos sentíamos representadas. Lo más que podía hacer en aquel momento era siempre verlo por televisión y soñar que algún día pueda ser yo, o cualquier muchacha como yo”, comentó Falcón, quien tiene dos niños de 14 y 12 años, y una niña de 7 años de edad.

El momento que veía imposible, llegó, por lo que no lo pensó mucho para empacar sus maletas y volar hasta Guaynabo, Puerto Rico para adicionar para esta edición.

“Cuando la organización de Miss Universe decidió cambiar los requisitos, para mí eso fue un despertar: nada es imposible. Y me atreví… solamente para abogar por las mujeres como yo, que desde chiquitas anhelábamos hacerlo”, explicó.

La mujer policía, no está ajena al mundo de la belleza, pues ha participado en certámenes locales en New Jersey. De igual manera, en 2018 se presentó en las audiciones para el “reality show” de Univisión, “Nuestra Belleza Latina: Sin tallas, sin límites y sin excusa”, donde resultó ganadora la exreina de belleza venezolana Migbelis Castellanos. Sin embargo, revelo, no se sentía preparada para mudarse a Miami, Florida, dejando por un tiempo a sus hijos, quienes en aquel momento estaban pequeños.

Ahora, la historia es distinta, pues confía en que su momento llegó. “Es mi sueño ayudar e inspirar, pero bonita, con un traje y tacos, no con un chaleco antibalas y botas. Quiero demostrar que una madre si puede ser reina del universo. Asimismo, ser madre y esposa, a la misma vez”, enfatizó.

Al llegar a las audiciones de Miss Universe Puerto Rico 2024, contó, la arroparon los nervios y la incertidumbre. “Al principio me pregunté; ¿será que las reglas están preparadas para mujeres como nosotras? Estaba un poquito nerviosa, pero cuando pasé por esas cortinas negras y conocí a los jueces y a la organización, me sentí relajada, porque en realidad esta oportunidad se nos está brindando a todas las mujeres”.

A diferencia de lo que usualmente se piensa, Falcón indicó que su preparación previa a las audiciones fue “mínima”, pues se enfocó en demostrar su autenticidad.

“Solo tenía en mente ser yo, y contar mi historia, ese era mi momento. Dios quiera que se me dé la oportunidad, pero si no, seguiré empoderando a las mujeres desde otras trincheras”, culminó Falcón.

De ser elegida como candidata oficial, la mujer policía desea representar a su pueblo natal, Manatí.

Cabe mencionar que otras veteranas buscan convertirse en candidatas. Ese fue el caso de la boricua y Miss World 2009 Jennifer Colón, quien, a través de las redes sociales, informó a sus seguidores su regreso a las audiciones.

“Me atreví. Fui a la audición de Miss Universe Puerto Rico. Créanme, jamás pensé que estaría viviendo este reto. Fue una experiencia bien linda porque me hicieron sentir como en familia. Si es la voluntad de Dios y soy escogida, estoy lista para comenzar mi metamorfosis”, escribió la modelo de 36 años y madre de tres hijos.