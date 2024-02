Yizette Cifredo revela detalles de las audiciones de Miss Universe 2024: “De todo ha llegado a la pasarela”

Nueva estructura en Miss Universe

“Yo soy positiva con los cambios, y aunque los cambios siempre traen un poco de incertidumbre, yo los veo con optimismo y positivismo. No puedo negar que el hecho de que haya un latino en la organización, uno lo ve bien porque son dos empresas ahora mismo muy apasionadas con la cultura de los certámenes de belleza , así que, me parecería a mí, que esto traerá un aire positivo. Eso es lo que quiero y lo que espero”, puntualizó.

Yizette después de tres años

“Me siento bien contenta. Siento que he tratado el proyecto con mucho respeto, que el proyecto me ha regalado mucha ilusión, que el proyecto me ha dado una forma de servirle a mi país de una forma distinta porque, aunque en un principio la gente ve una noche final, una corona, una parte muy física, esto es un proyecto, como he dicho en ocasiones anteriores, de país, y la parte de representación la tomo con mucho respeto. Además de que me permite apoyar, intercambiar, y ayudar a crecer a otras mujeres”, exclamó.