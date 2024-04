Juan Zaragoza señala “violencia machista” contra funcionarias de su campaña

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza Gómez, le salió al paso este viernes al presentador radial Rubén Sánchez ante los ataques que, presuntamente, lanzó contra funcionarias de su campaña y lo acusó de incurrir en actos de “violencia machista”.

Las expresiones de Zaragoza Gómez surgieron tras lo ocurrido en el debate por la gobernación del PPD, transmitido por WAPA Televisión, y los comentarios que esbozó Sánchez, al día siguiente, en su programa en la emisora radial WKAQ 580 contra su directora de campaña, Idalia Colón y su relacionista, Betsy Nazario.

“Como candidato a la gobernación puedo tolerar ambientes hostiles en mi contra pero jamás seré cómplice de la violencia machista. Ante el abuso siempre me pondré de frente por encima de cualquier estrategia de conveniencia política”, dijo Zaragoza Gómez en la red social X.

“Ante el ataque destemplado, soez y violento contra dos mujeres profesionales el silencio solo sería un acto hipócrita de complicidad cobarde. Mi campaña está liderada por mujeres y las mujeres merecen respeto”, agregó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

En la publicación, donde evitó mencionar el nombre del presentador, indicó que la violencia machista no puede tener aceptación en la sociedad. “Todos esperábamos más del debate de anoche y el gran perdedor fue el pueblo de Puerto Rico. Queda tiempo para remediar ese asunto, pero no podemos adelantar sin antes actuar en contra de la violencia machista. Puerto Rico merece más de todos”, puntualizó.

Riposta la directora de campaña

Mientras, Colón denunció, a través de una publicación en Facebook, que en medio del debate de los candidatos a la gobernación del PPD fue víctima de agresiones verbales y amenazas de parte de Sánchez, a quien acusó de no respetar las reglas establecidas previo a la celebración del evento.

“Durante el receso para pasar al último segmento Rubén se me acercó y yo le pregunté si había leído las reglas del debate. Acto seguido, me preguntó que si lo estaba regañando y yo le aclaré que era solo una pregunta. Se volteó, me mandó al car@#%&”, dijo la directora de campaña.

Indicó que Sánchez la amenazó diciendo que la iba a destruir a través de su programa de radio y que iba a saber quién era él. “Varias personas se lo llevaron casi arrastrando porque se tornó muy agresivo. La conducta de ese señor es la de un agresor que no sabe controlar sus emociones y se torna irracional cuando alguien lo cuestiona”, concluyó.

Repudia violencia machista

Por su parte, Nazario expresó, también en una publicación en Facebook, que en su carrera de más de 20 años como relacionista nunca había sido parte de la noticia. “Mi enfoque siempre ha sido la comunicación prudente, templada y profesional de mis representados”, sostuvo.

“Lamentablemente, hoy un presentador de radio en actitud infundada ha decidido hacerme parte de la noticia con ataques imberbes que no merecen ser repetidos. Por tanto, más allá de consideraciones profesionales y personales tengo la obligación moral de expresarme”, dijo.

“Como mujer puertorriqueña repudio la violencia machista y no seré cómplice de ella. Ayer (jueves), el ataque del presentador fue a mi querida amiga Idalia Colón. Hoy, lo retoma contra ella y contra mi persona”, comentó la relacionista profesional en su publicación.

¿Qué fue lo que dijo el presentador?

Antes de comenzar una entrevista radial al secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, Sánchez indicó: “Hay tres estúpidos allí, que es una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, pues esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató... a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más”.

“Entonces una estúpida, que se llama Betsy, que quería que me sacaran de WAPA allí a mí, una idiota, y bendito, he perdido todo el respeto por Charlie Hernández, un tipo que anteriormente tenía mi respeto por como hablaba y se conducía, pero tiró allí un vaso con hielo, se puso patán, cafre, creído”, fue parte de lo que expresó en radio el presentador.

Por su parte, WAPA Media emitió declaraciones escritas que el analista Enrique “Kike” Cruz leyó al aire al comenzar la edición de este viernes de su programa “En la tarde”.

“Durante este debate del PPD, el periodista Rubén Sánchez, de WKAQ, no siguió el protocolo acordado por ambos candidatos. WAPA Media no comparte, en ningún extremo, la actitud ni la postura asumida por el señor Rubén Sánchez durante un evento tan importante. Nuestro enfoque siempre ha sido, y seguirá siendo, proporcionar información precisa, imparcial y relevante para que nuestros televidentes puedan tomar decisiones informadas. Rechazamos cualquier desviación de este estándar que haya ocurrido en la noche de ayer y nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que mantengamos los más altos niveles de profesionalismo y objetividad en nuestra labor periodística”, indicó la empresa.

“A los candidatos de la primaria, Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz, a sus equipos de trabajo y, en particular, a la señora Idalia Colón, queremos asegurarles que su voz y su participación son fundamentales para nosotros. Reconocemos la importancia de su papel en el proceso democrático y le ofrecemos nuestro compromiso continuo de proporcionar una plataforma equitativa y justa para que sus ideas y propuestas sean escuchadas. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de preservar y mantener la equidad de servir a Puerto Rico con integridad y excelencia periodística”, sostuvo WAPA Media.

Tras leer el comunicado, Cruz presentó a Zaragoza Gómez y a Colón, quienes estaban en la línea. El senador, sin embargo, enfatizó no estar complacido con las expresiones de la empresa.

“No estoy en nada complacido con ese comunicado. Aquí el problema no fue lo que vieron los televidentes en la cámara, Fue lo que el canal permitió fuera de las cámaras. Ese comunicado es confuso porque a lo que se refiere es a lo que pasó y lo que vieron los televidentes. Fuera de las cámaras hubo un acto de violencia y hostigamiento machista contra dos mujeres de mi equipo. Y eso yo no lo puedo tolerar. De que excusas sobre lo que pasó en el debate, no me tiene que dar ninguna excusa; yo tengo el temple para manejar ese tipo de situaciones. Lo que yo hubiese esperado de ese comunicado es que atendiera lo que pasó fuera, luego del debate. Puedo tolerar todos los ataques contra mí, lo que no voy a tolerar son ataques machistas contra cualquier mujer en Puerto Rico”, recalcó, al aire, Zaragoza Gómez.

Cruz, en su carácter personal, se disculpó tanto con el senador como con Colón y con Nazario. Colón no recibió la oportunidad de expresarse, aunque Zaragoza Gómez no indicó si sería el único que reaccionaría.

Por otro lado, el Overseas Press Club (OPC) condenó, mediante declaraciones escritas, la conducta exhibida por Sánchez.

“Según reconoció el propio Sánchez después del incidente, su proceder fue contrario a las reglas del debate. El Overseas Press Club censura el comportamiento del comunicador radial y destaca la participación de las periodistas Katiria Soto e Istra Pacheco, quienes sobresalieron por sus preguntas puntuales y su comportamiento profesional, que es lo que ocurre cuando en eventos de ese tipo participan periodistas bonafide”, indicó el gremio en el comunicado.