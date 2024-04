Juan Zaragoza apuesta a maximizar el voto adelantado en la primaria del PPD

“Hemos encontrado unos retos, la desconfianza en general del sistema, el arresto de carteros, planteamientos aquí y allá, no te puedo tapar el cielo con la mano. Hay gente a la que vamos con el planteamiento, va mi equipo de voto adelantado y nos dicen, ‘no, no, no, yo voy allí (al colegio de votación) aunque sea arrastra’o porque quiero hacerlo presencial, no me voy a tomar ningún riesgo’”, expuso sobre las opiniones que encuentra en la calle.