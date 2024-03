Comisión Estatal de Elecciones inicia pesquisa tras denuncia de voto adelantado que no se ejecutó

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , confirmó el miércoles que inició una investigación del caso del elector Federico Guillermo Castellanos Diloné , quien denunció, a través de El Nuevo Día , que, pese a que solicitó voto adelantado en las elecciones de 2020, no le hicieron llegar la papeleta, pero aparece como que sí participó en los comicios.

Padilla Rivera adelantó que, “de manera preliminar”, hallaron que, supuestamente, Castellanos Diloné solicitó voto adelantado, pero no en su modalidad de correo, sino en un precinto. Esta opción se refiere a sufragar en un colegio, pero antes de la fecha pautada para las elecciones.

“No fue una solicitud de voto adelantado por correo. Por eso, las papeletas no le llegaron, porque no las solicitó. Él debió haber acudido el día del voto precintal al precinto, para votar de manera presencial” , sostuvo.

¿Y cómo se explica, entonces, que aparezca votando, cuando él dice que no lo hizo?, preguntó El Nuevo Día .

“La solicitud que se hizo fue por correo. No, imposible que haya pedido voto adelantado en un precinto porque yo estaba huyendo al COVID-19. Sea como fuera, lo solicitaba en Marte o en Andrómeda, no tengo por qué estar apareciendo votando. Eso es por llevarme la contraria. Que me demuestren cómo fue que voté”, desafió.