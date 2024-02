Sin reglamento la CEE para el voto ausente y adelantado

A un año de que comenzara a discutirse el reglamento de la Junta Administrativa del Voto Ausente y el Adelantado (JAVAA) , la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) todavía no ha adoptado la nueva normativa, lo que según algunos comisionados electorales podría generar confusión entre los votantes y complicar el panorama de cara a los comicios generales del 5 de noviembre.

A la ausencia del nuevo reglamento, se suma el que aún no haya comenzado a operar el sistema electrónico denominado e-JAVAA, que busca facilitar que los electores se inscriban bajo estas dos modalidades de votación, confirmó la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera . Por el momento, toda solicitud debe hacerse de manera manual.

“Como este es un evento primarista, mucho tiene que ver con los reglamentos aprobados por el partido. En términos generales, lo que estamos haciendo es algo más genérico. No tan puntual como lo están haciendo los partidos”, argumentó Padilla Rivera, quien ha manifestado a este medio que el proceso está adelantado sin precisar cuándo podría culminar.

Con esta postura, no coinciden algunos comisionados electorales, que entienden que ha habido tiempo suficiente para tener el reglamento listo, mientras que a otros les preocupa el impacto que pueda generar este atraso en las elecciones generales, particularmente porque el voto adelantado representó uno de los principales escollos en la jornada electoral de 2020.

“Puede decidir las elecciones”

“Hay que saber cuántos electores pueden votar por cada modalidad para hacer todo ese andamiaje. Ahora mismo, no sabes cómo vas a manejar el voto porque no tienes un reglamento que disponga cómo van a ser las modalidades”, planteó.

Su homóloga en el PNP, Vanessa Santo Domingo, señaló que, al ver, en agosto, que el reglamento de JAVAA no estaba listo, en esa colectividad buscaron cómo trabajarlo, y recogerán manualmente las solicitudes de los electores para voto adelantado y ausente.

La edad es el punto clave

El reglamento de JAVAA comenzó a discutirse, en la CEE, en abril del año pasado, pero no hubo consenso entre los comisionados electorales, por lo que fue necesario que el entonces presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer, atendiera el asunto. Uno de los temas que provocó discrepancias fue la edad que proponían el PNP y el PPD para que los electores tuvieran acceso al voto adelantado. El PNP sugería que fuese desde los 60 años, y el PPD difería.

Aumenta el voto ausente y adelantado

El voto adelantado, de acuerdo con el Código Electoral, puede ser solicitado por toda persona que trabaje el día de la elección, como cuidadores de menores de hasta 14 años, personas con impedimentos o postradas en cama, hospitalizados, los candidatos, todo aquel que no solicitó voto ausente y estará fuera de la isla el día de la elección, ciegos o con problemas de movilidad, y mayores de 80 años.

e-JAVAA, en etapa de desarrollo

En cuanto al e-JAVAA, que aún no está en funcionamiento, la presidenta de la CEE expuso que requería de un presupuesto que fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal en enero. Detalló que el sistema se incorporará al registro electrónico de electores (e-RE) y, técnicamente, se trabaja para ello y que esté listo en febrero,

“Está tarde, te lo tengo que aceptar. No te puedo decir que no. En términos de implementación, porque el Código Electoral daba otras fechas, porque el presupuesto no lo teníamos, pero con eso en mente, sí estamos trabajando para que pueda correr a tiempo para las primarias. Estamos tarde con relación a las fechas que establecimos”, admitió.