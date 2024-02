Denuncian que ausencia por viaje de secretario de la CEE atrasó trabajos

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) dejó de validar endosos de candidatos independientes por cuatro días consecutivos y, por lo tanto, no emitió certificaciones en la Oficina de Secretaría luego de que no se conformara la junta de balance electoral por la ausencia del secretario Rolando Cuevas, denunció el representante independiente, Luis Raúl Torres.

Cuevas y otros funcionarios acudieron, en un viaje oficial, como observadores de las elecciones presidenciales de El Salvador.

“Alrededor de cuatro días, desde el 29 de enero al 2 de febrero, de momento se paralizaron todos los procesos de manejo de los endosos. El secretario se fue a El Salvador y otros empleados. Ya tengo validados mis endosos, se supone que ellos me certifiquen, pero eso no ha ocurrido”, dijo Torres.

Contó que la semana pasada entregó los últimos endosos que necesitaba para alcanzar el 100% de lo que le requiere la ley, pero no fue hasta el viernes en la tarde que le fueron validados cuando, por fin, se pudo organizar el grupo de trabajo para esos efectos.

Cuevas salió el jueves rumbo a El Salvador como observador electoral, reveló El Nuevo Día el viernes pasado. También está en ese viaje la directora del Área de Validaciones, Agneris Alvarado Pacheco, supo este medio. Mientras, las directoras de Compras y Presupuesto de la CEE, Josiana Resto y Yarelis Meléndez, viajaron a Costa Rica como observadoras de las elecciones municipales, dijeron fuentes.

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, también participa del viaje a El Salvador, cuyas elecciones son este domingo.

“El secretario se ha mantenido trabajando. Ahora uno puede trabajar remoto. Incluso, el primer día, que fue de academia, no pudo participar porque estuvo trabajando”, aseguró Santo Domingo.

Sobre la paralización en la validación de endosos, Santo Domingo declaró que “se busca el balance de distintos partidos para poder validar las mesas (de trabajo). Si se ausentó alguien de la mesa de balance, es otra cosa”.

Viaje no fue notificado

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, condenó la salida fuera de la isla del secretario de la CEE y la calificó como “un error de juicio de la presidenta” del ente electoral, Jessika Padilla Rivera, porque en este momento se atienden asuntos medulares de las primarias y las elecciones generales de este año.

La presidenta de la CEE no estuvo disponible para entrevista.

Angleró manifestó que se enteró de la inoperabilidad del Área de Validaciones porque su representante en esa tarea estaba en su oficina, luego de que no se reunieran el jueves. El viernes, sostuvo, no aparecían las llaves de la oficina y no fue hasta la tarde que pudieron trabajar.

“No se notificó de ese viaje. Al día de hoy, no hay ninguna notificación oficial a nosotros ni tampoco de un interinato. No hay nada interino. A mí me parece que fue un error de juicio de la presidenta haber autorizado un viaje oficial a un funcionario que estaba a cargo de recibir documentos de candidatos con una fecha límite del 1 de febrero al mediodía. No había un supervisor asignado”, sentenció Angleró, quien el jueves pasado no recibió el informe oficial que emite el Secretaría de la radicación y validación de endosos.

El pasado 31 de enero, al mediodía, se cumplió el término para que todo aspirante a un puesto electivo, de ser necesario, entregara los documentos que debía para completar en su expediente. De no hacerlo, quedaba fuera de la contienda electoral.

El 1 de febrero, antes del mediodía, todo postulante debía proveer a la CEE evidencia o certificaciones de las agencias a las que acudió, en o antes del 2 de enero, para buscar documentos con el objetivo de viabilizar su aspiración.

Pendiente el caso de Molina

El mismo jueves de la semana pasada, luego de que se constituyera una junta de balance electoral, los empleados de la CEE levantaron un acta de incidencia para hacer constar lo que encontraron en el expediente de Eliezer Molina, quien busca aspirar a un escaño en el Senado por acumulación de forma independiente.

Una de las principales polémicas que se deben atender es qué pasará con la aspiración política de Molina, cuyo expediente está bajo evaluación luego de que se hallara que faltaban documentos que exige el Código Electoral.

“Eso se debió atender el mismo día 1 de febrero. Estamos en año eleccionario. Funcionarios claves en el desempeño del ente electoral, yo creo que no debían salir, máxime cuando ni siquiera se sustituyen y no se pone un interinato. El acta que se levanta del expediente de Eliezer no hay nadie que le dé trámite porque el secretario no estaba”, afirmó Angleró.

El acta de incidencias, un documento que se redacta para dar cuenta de alguna anomalía o irregularidad de un proceso electoral, fue firmada solamente por los empleados que representan al PPD y al PNP.

“El viernes, tan tarde como a las 5:00 (p.m.) es que a mí me envían el último borrador de acta para yo aprobarlo. Me parece hasta irresponsable que se esté dando información que no es correcta”, expresó, por su parte, Santo Domingo.

Agregó que le corresponde al secretario el certificar o no certificar a Molina, al igual que a los demás aspirantes a puestos electivos.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, concurrió con la postura de su homóloga del PPD.