En jaque la aspiración de Eliezer Molina al Senado por acumulación

“Se determinó notificar al candidato que, del expediente, no surge que los documentos son subsanables y que presente la evidencia de que solicitó los documentos en o antes del mediodía del 2 de enero de 2024. Si no trae esos documentos, no se certifica como candidato, toda vez que no cumplió con los requisitos de ley”, explicó Padilla Rivera este miércoles.