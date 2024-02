Incierta la candidatura de Eliezer Molina tras vencerse el término para presentar documentos ante la CEE

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

De no haber consenso en el contenido de esa acta, es elevada a la atención de los comisionados electorales y, si ellos no concurren, el asunto pasa a la consideración de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera .

En el examen que El Nuevo Día hizo el miércoles del expediente de Molina, se constató que no había certificaciones que consignaran que estaba en trámites de conseguir los documentos necesarios para hacer viable su candidatura. El excandidato independiente a la gobernación afirmó que las tenía, lo que reafirmó este jueves, en entrevista telefónica.

Molina –quien ha adelantado que, de no ser certificado, acudirá a los tribunales– dijo que el expediente “completo” ya estaba en la CEE. “Lo único que faltaba eran (los resultados) de la prueba de dopaje, que los tienen desde el 2 de enero, a las 10:35 de la mañana”, sostuvo.

Hasta el lunes, el expediente de Molina no contaba con las planillas o declaración jurada de que no rindió planillas, las planillas certificadas o timbradas, la certificación de no deuda del Departamento de Hacienda y los resultados de la prueba para la detección de sustancias contraladas. El martes y miércoles, el aspirante entregó algunos de estos documentos, aseguró.