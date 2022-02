El cantautor español Pablo Alborán no vacila ni un segundo a la hora de confesar que no vive una historia de amor imposible. Sin embargo, eso no lo limita a la hora de escribir y componer para quienes sí lo viven.

Alborán acaba de estrenar hace unas semanas su sencillo “Castillos de arena”, un tema de letra profunda que invita a recuperar lo perdido y tener esperanza aún cuando el amor no sea correspondido. En ese sentido el compositor malagueño se imaginó qué pasaría si tuviera un amor imposible.

“Hay frases en la canción que tienen que mucho con lo que estamos viviendo con no perder la esperanza ante todo lo que pasa en un momento en que todas las noticias son apocalíticas y catastróficas. El amor imposible no lo estoy viviendo. Es verdad que a la hora de escribir uno tiene conceptos que aunque no los haya vivido los reconoce. Tiene que ver mucho, también, con lo que estamos viviendo en la actualidad de que avanzamos y avanzamos y luego hay un retroceso”, sostuvo el cantautor en entrevista vía Zoom desde Madrid.

La canción fue escrita y producida por el artista, junto a Paco Salazar originalmente para una telenovela argentina. Por lo que la historia del amor imposible le fue sugerida al cantautor que suele ser muy reservado en su vida íntima, más allá de confesar en junio de 2020 que es homosexual.

El nuevo sencillo musical incluye un video futurista, cargado de metáforas y simbología. El artista explicó que quiso el concepto de un astronauta que vuelve a la Tierra vacía y destruida. El astronauta, que es él, se encuentra a un niño que representa la esperanza y las ganas de creer en el amor a través de un renacer.

“El niño es el que enseña a volver a vivir. Volver a respirar y a cuidar lo que tenemos. Me pareció interesante poder juntar todos esos conceptos de la destrucción, el renacer y la esperanza en una canción de amor donde el amor es más necesario que nunca en este mundo que vivimos”, detalló el artista que describe el momento de su carrera profesional como uno de aprendizaje y exploración musical.

Luego de la pausa obligatoria de la pandemia de COVID-19, el cantante señaló que vive sin pasos acelerados en la carrera musical y a nivel personal. Se permite más tiempo para hacer colaboraciones y jugar con la música de una manera orgánica, sin grandes arreglos musicales. Es por ello que la etapa que ha delineado para los próximos meses del 2022 no está limitada a sacar una producción discográfica, tener grandes montajes en tarima o estar continuamente en el ojo público.

Alborán vive más lento y sin prisa, pero con las mismas ganas de conectar con las personas a través de una letra, un acorde o una canción.

Quiere venir a Puerto Rico

El malagueño que se proyecta con sencillez y humildad en cualquier encuentro con este medio, reveló que espera este año llegar a Puerto Rico con su gira internacional.

El artista arranca este mes su gira en España, con la mayoría de los recintos toda vendido. El artista está esperanzado de cruzar el Atlántico e incluir ciudades de América.

“Mi meta es ir a Puerto Rico este 2022. Estoy loco por regresar y por sentir el cariño de Puerto Rico. Esta gira me entusiasma porque se da luego de la pandemia y es diferente. Es momento de hacer una gira como cuando empecé. Con mi guitarra, piano y pocos músicos en el escenario. La idea es que sea más íntimo con el público y eso me va permitir ir a lugares donde no he ido nunca y acercarme al público”, indicó el artista.

“El espectáculo es un poco mi regreso a volver al silencio. Volver a la espontaneidad de un auditorio o de un teatro. Cantar canciones que no cantaba nunca y versionar canciones que no he hecho. Estoy feliz de poder presentarme así con mayor intimidad”, concluyó.