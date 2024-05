Guía para entender “Fallout”: la serie “gamer” que se ha convertido en el estreno del año

Un escenario no tan ficticio

Cuando el primer juego de “Fallout” no era más que una idea en la mente de sus creadores, se pensó en él como una secuela de otro videojuego, “Wasteland”, pero no lograron los derechos por parte de Electronic Arts.

Por eso, la futura saga terminó tomando su propio camino y personalidad, con otras influencias como “Mad Max” (1979), “A Boy and His Dog” (1975), o “Forbidden Planet” (1956), además de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

Éxito sin precedentes

Y no es el único juego de la franquicia en Steam que ha experimentado un crecimiento de este tipo: “Fallout 3″ o “Fallout: New Vegas” también han revivido sus números. De hecho, Bethesda, desarrolladora del juego, ha informado en X que los juegos de “Fallout” en su conjunto han reunido cinco millones de jugadores en un día.

Futuro apocalíptico y prometedor

A nivel de “streaming”, Amazon Prime Video no vivía un estreno similar desde “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, con la diferencia de que esta última serie cayó después en picado ante la mala acogida que tuvo entre los fanáticos de la obra de Tolkien, que la consideraron una pésima adaptación del mundo original.