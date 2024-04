7 elementos que debes conocer del universo de Fallout para entender la nueva serie de Amazon

Ante el éxito experimentado por HBO con la primera temporada de la serie “The Last of Us” , en sí basada en la exitosa serie de juegos del desarrollador Naughty Dog para las consolas PlayStation de Sony , Amazon adaptó Fallout tras adquirir los derechos de Bethesda en el 2020. El gigante de las ventas al detal por internet anunció la serie ese mismo año.

“Vaults” o bóvedas

Sin embargo, y como aprendieron muchos de los residentes luego de los ataques, los bastiones de seguridad de las bóvedas tenían otro rol más siniestro pues la empresa “Vault-Tec” las vislumbró no solo como un bunker sino como laboratorios en los que ejecutaron experimentos científicos y/o sociales. En una de las bóvedas en la serie de videojuegos conocida como la bóveda 87, Vault-Tec experimentó sobre las personas con un virus diseñado para forzar cambios evolucionarios. Este virus creó los Súper Mutantes que el jugador enfrentó en Fallout 3 (2008) durante la exploración de Washington, D. C.

En otra bóveda, “Vault 11” del juego “Fallout: New Vegas”, Vault-Tec ordenó a sus residentes a elegir a una persona, anualmente, que sería sacrificada. Si los habitantes no seleccionaban a alguien, los sistemas de la bóveda se apagarían y todos morirían. En realidad, el experimento se ideó para ver por cuánto tiempo los habitantes ejecutarían dicha instrucción. De haber desobedecido, el experimento hubiese finalizado, pero no fue hasta que quedaron cinco personas vivas que alguien tomó la decisión de no obedecer. Tras conocer la razón detrás del experimento, cuatro de los sobrevivientes se suicidaron, y la quinta persona abandonó la bóveda.