EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Una mujer dispara la mansión de Rihanna en Los Ángeles

La cantante estaba en el interior de la casa, mientras la sospechosa utilizaba un rifle AR-15 para tirotear la residencia

9 de marzo de 2026 - 8:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Rihanna. (Ross D. Franklin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Una mujer está detenida por presuntamente haber disparado una decena de tiros con un rifle AR-15 a la casa de la cantante Rihanna en California, informó a los medios locales el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), que no reportó heridos ni el móvil del crimen.

El tiroteo ocurrió cerca de las 1:21 p.m. hora local, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista y disparó unos 10 tiros, de las que cuatro tiros alcanzaron la residencia y al menos uno penetró sus paredes, indicó una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.

La intérprete de “Umbrella” y “Diamonds in the sky’ estaba en casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que la supuesta responsable, de 30 años, quedó bajo custodia de la policía.

Las autoridades no han señalado si en la mansión en Beverly Hills también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos.

La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero la policía la alcanzó.

Tags
RihannaTiroteosCasas reposeídas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
