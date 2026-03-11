Opinión
Acusan de 14 cargos a sospechosa de disparar contra mansión de Rihanna

Ivana Lisette Ortiz enfrenta cargos por intento de asesinato, uso de arma de fuego, agresión con arma semiautomática

11 de marzo de 2026 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Rihanna se encontraba en su residencia con su familia mientras tiroteaban su hogar. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Ivana Lisette Ortiz fue acusada este martes de disparar un rifle semiautomático contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles mientras la cantante se encontraba en su domicilio junto a su esposo y sus tres hijos, informó la Fiscalía de Los Ángeles.

Ortiz, de 35 años y residente de Florida, fue acusada de 14 cargos, incluyendo intento de asesinato, uso de arma de fuego, agresión con arma semiautomática y disparos contra una vivienda habitada.El tiroteo ocurrió cerca de las 1:21 hora local del pasado domingo, cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la puerta de entrada de la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Ivana Lisette Ortiz
Ivana Lisette Ortiz (Orange County Departmen of Corrections)

Varias balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo con el canal ABC.

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop A$AP Rocky, junto a sus tres hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas. Los disparos alcanzaron al menos dos viviendas.

Ortiz huyó del lugar, pero fue arrestada poco después en Sherman Oaks.

“Abrir fuego en cualquier barrio poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y este delito será procesado a fondo”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, informó en una conferencia de prensa que Ortiz condujo a Los Ángeles desde Florida antes del tiroteo.

La mujer habría hecho amenazas contra la cantante en sus publicaciones en redes sociales, según información citada por la televisión estadounidense.

Residencia de la cantante en Beverly Hills, California. (AP Photo/Damian Dovarganes)
Residencia de la cantante en Beverly Hills, California. (AP Photo/Damian Dovarganes) (Damian Dovarganes)

“Eso formaría parte del motivo, por qué la persona vino aquí. No hemos establecido un motivo, pero sí conocemos y estamos al tanto de publicaciones en redes sociales que se han hecho y que están investigando a fondo”, abundó el jefe McDonnell.Se estableció una fianza de 1.8 millones de dólares y se programó una audiencia de comparecencia para el 25 de marzo.

De ser declarada culpable, la mujer podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.

La intérprete de ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’ no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
