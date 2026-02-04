Tony Vega revela lo que ha sido su pilar en su viaje musical de 50 años

Luego de una segunda oportunidad de vida tras un episodio de salud en el que estuvo al borde de la muerte en 2020 y al cumplir 50 años de carrera, el cantante Tony Vega asegura tener muchas emociones encontradas, sin pasar desapercibido el sacrificio que eso ha conllevado.

Por tal razón, no es posible conversar de una carrera fructífera en la salsa contemporánea, en la que ha conquistado escenarios en diversas partes del mundo, sin hacer alusión a su esposa Ángeles, con quien cumplió medio siglo de aniversario de casados y tres de novios, y ha sido pilar a lo largo de su trayectoria.

“Para mí ha sido demasiado importante contar con ese apoyo. Esa es la que más me mantiene; es mi amiga, mi compañera, mi consejera. Hemos estado juntos desde chamaquitos, nos casamos, yo tenía 18, ella 17. Al año de casarnos tuvimos nuestro primer hijo y a los 13 años el segundo hijo. Y después de 18 años que tenía mi hijo menor, adoptamos a nuestra hija Carita de Sol. Hemos sido felices, ha sido mi norte, mi mano derecha, mi cómplice. Hemos vivido las buenas y las malas, y ahora estamos disfrutando a nuestros hijos, nuestros nietos. Ha sido pilar en estos 50 años, así que estoy en doble celebración”, expresó el artista desde Alabama, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Mientras Vega se dedicaba a lo que le apasionaba y llevaba su música a lugares distantes, en busca de una estabilidad económica para su familia, agradece a su compañera de vida que estuviera a cargo de la crianza de sus hijos.

“Fue esencial contar con ella para poderles dar todo lo que pudiera darles, que yo no tuve. Pero, vemos los frutos ahora, y Ángeles hizo un trabajo excelente con mis hijos. Ahora estamos disfrutándonos esto”, añadió.

Haber sido operado de corazón abierto hace seis años en Atlanta, tras haber sufrido una ruptura de la vena aorta en dos lugares distintos en su cuerpo, hizo que el cantante cambiara su ritmo de vida y lo llevara a tomar decisiones en cuanto a su carrera.

“Tuve una bendición de que Dios me dio una segunda oportunidad y la estoy aprovechando. Tanto es así que desde ese momento me busqué un manejador. Ya no trabajo solo, tengo un equipo de trabajo de siete personas y estoy feliz con todo lo que está pasando y lo que va a pasar”, aseguró.

Durante el pasado 2025 compartió que se mantuvo muy activo, en el que prácticamente todos los fines de semana estuvo montado en un avión.

“Cuento con la bendición de que fui de esos artistas de los 90 que nos colamos en países de Centro y Sudamérica. Estuve por Europa casi un mes; hicimos 13 presentaciones en Europa. Hemos estado trabajando muchísimo”, señaló el artista de 68 años.

Celebra en su casa

Cuando observa las pasadas décadas, aún le sorprende y las observa con un aire de nostalgia, pues no pensó que fuera a llegar tan lejos. La felicidad le invade y ahora se dispone a celebrar los 50 años desde donde todo comenzó, su amado Puerto Rico, al presentarse en su concierto “49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica”, que se llevará a cabo el sábado, 25 de abril de 2026, en el Coca-Cola Music Hall a las 8:00 p.m.

“Trataremos de hacer un compendio de esta música que me caracteriza en un par de horas, aunque no da el tiempo, pero hay canciones que hay que incluirlas. Estamos preparando algo bonito. Yo quiero curarme, quiero que la gente sienta y viva lo que yo he vivido en estas décadas, y llevarlos por ese viaje musical de 50 años”, anticipó quien inició su carrera profesional en la década de 1970, formando parte de agrupaciones como La Selecta de Raphy Leavitt y la Orquesta de Willie Rosario. Más adelante integró las orquestas de Louie Ramírez y Eddie Palmieri, antes de iniciar en 1988 una exitosa carrera como solista.

Sin querer adelantar mucho, el público podrá acompañarlo a interpretar grandes éxitos como “Esa mujer”, “Aparentemente”, “Uno mismo”, “Lo mío es amor”, entre otros, junto a su orquesta de músicos puertorriqueños, bajo la dirección de José Manuel Ruiz Molina. Mientras, alude a que ese viaje por el tiempo incluye la moda distintiva de esa época, su bigote prominente y su delgadez.

“Antes me decían el galán de la salsa, ahora me dicen el galón”, bromea. “Cincuenta años tienen su efecto. Yo estaba viendo esos álbumes míos y yo digo: ‘Dios mío, gracias, que me diste un par de libritas. Yo no sé cómo ese esqueleto podía estar ahí en una tarima, con el bigote, el pelo largo, la moda…' Va a ser un viaje interesante. Creo que va a ser más un stand-up comedy que un concierto”, plantea acerca de las anécdotas y las fotos que compartirá.

“Quiero celebrar junto a los que me apoyaron desde un principio. Cincuenta años después, me emociona poder estar de frente y decirle gracias, miren lo que ha pasado en 50 años. Es mi momento de dar gracias en una noche única”, concluyó.