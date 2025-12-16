Tony Vega presentará su concierto de 50 aniversario en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Tony Vega celebrará sus 50 años de trayectoria musical en su concierto “49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica” en Puerto Rico.

El espectáculo se llevará a cabo el sábado, 25 de abril de 2026, en el Coca-Cola Music Hall a las 8:00 pm. Los boletos ya están disponibles en Ticketera.com.

“Este concierto será una celebración de todo lo que he vivido en estos 50 años de carrera, estoy muy feliz de que sea en mi isla, rodeado de mi gente, reviviendo momentos que han marcado mi vida y compartiendo la música con los que me han acompañado desde el inicio”, expresó Vega en declaraciones escritas.

“49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica” ofrecerá un recorrido por la amplia trayectoria musical del artista, que incluirá grandes éxitos como “Esa mujer”, “Aparentemente”, “Uno mismo”, “Lo mío es amor”, entre otros, interpretados junto a su orquesta integrada por talentosos músicos puertorriqueños, bajo la dirección de José Manuel Ruiz Molina.

PUBLICIDAD

Durante cinco décadas, Vega ha sido una de las figuras más populares de la salsa contemporánea, con una trayectoria que comenzó con las influencias musicales de su familia y de la música anglosajona durante su juventud en los Estados Unidos. Inició su carrera profesional en la década de 1970, formando parte de agrupaciones como La Selecta de Raphy Leavitt y la Orquesta de Willie Rosario. Más adelante integró las orquestas de Louie Ramírez y Eddie Palmieri antes de iniciar en 1988 una exitosa carrera como solista.