Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tony Vega presentará su concierto de 50 aniversario en Puerto Rico

El cantante llegará en abril de 2026 al Coca-Cola Music Hall

16 de diciembre de 2025 - 12:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Tony Vega. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante puertorriqueño Tony Vega celebrará sus 50 años de trayectoria musical en su concierto “49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica” en Puerto Rico.

RELACIONADAS

El espectáculo se llevará a cabo el sábado, 25 de abril de 2026, en el Coca-Cola Music Hall a las 8:00 pm. Los boletos ya están disponibles en Ticketera.com.

Este concierto será una celebración de todo lo que he vivido en estos 50 años de carrera, estoy muy feliz de que sea en mi isla, rodeado de mi gente, reviviendo momentos que han marcado mi vida y compartiendo la música con los que me han acompañado desde el inicio”, expresó Vega en declaraciones escritas.

“49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica” ofrecerá un recorrido por la amplia trayectoria musical del artista, que incluirá grandes éxitos como “Esa mujer”, “Aparentemente”, “Uno mismo”, “Lo mío es amor”, entre otros, interpretados junto a su orquesta integrada por talentosos músicos puertorriqueños, bajo la dirección de José Manuel Ruiz Molina.

Durante cinco décadas, Vega ha sido una de las figuras más populares de la salsa contemporánea, con una trayectoria que comenzó con las influencias musicales de su familia y de la música anglosajona durante su juventud en los Estados Unidos. Inició su carrera profesional en la década de 1970, formando parte de agrupaciones como La Selecta de Raphy Leavitt y la Orquesta de Willie Rosario. Más adelante integró las orquestas de Louie Ramírez y Eddie Palmieri antes de iniciar en 1988 una exitosa carrera como solista.

El espectáculo “49 + 1: Medio Siglo de Salsa Romántica” promete una noche que combinará salsa, nostalgia, emociones y la pasión que ha caracterizado la carrera musical de Tony Vega por los pasados 50 años.

Tags
Tony VegaSalsaConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: