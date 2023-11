El espectáculo “Disney On Ice: Mickey’s Search Party” llevará la emoción del mundo mágico al público a través de momentos dinámicos que sucederán sobre el hielo y en el aire y llegará a San Juan del 21 al 27 de mayo al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Mickey Mouse y sus amigos guiarán a la audiencia en una aventura llena de patinaje, acrobacias de alto vuelo y trucos inesperados en este divertido “show”. Juntos seguirán el mapa del tesoro del Captain Hook para encontrar a Tinker Bell y se reirán a carcajadas mientras los divertidos piratas dan volteretas, giros, zancos y mucho más.

De igual manera, cruzarán el Puente Marigold junto a Miguel de COCO para llegar a la Tierra de los Muertos, y descubrirán una presentación vibrante y colorida con esqueletos en lo alto de los mástiles en una hermosa celebración cultural de la familia. También acompañarán a Bella mientras el candelabro encantado cobra vida sobre el hielo.

Las familias conocerán el poder del trabajo en equipo cuando Buzz Lightyear, Woody y Jessie de TOY STORY recluten a la tropa de soldados para lograr un audaz rescate en la habitación de Andy. Asimismo, navegarán junto a Moana en su aventura a través del océano.

Los espectadores de Disney On Ice: Mickey’s Search Party crearán recuerdos para toda la familia durante los números de Aladdin y The Little Mermaid, convirtiendo a la búsqueda en una celebración a lo grande.

Los boletos para Disney On Ice: Mickey’s Search Party están ya a la venta a través de de Ticketera.com o www.DisneyOnice.com