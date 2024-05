“Molusco vs. Burbu” abren una cuarta función en el Coca Cola Music Hall

Tras años de separación a nivel personal y profesional, el público ha respaldado de manera contundente a esta explosiva dupla de locutores, Jorge Pabón “El Molusco” y Angelique Burgos “La Burbu” , quienes regresan juntos al escenario para sacar uno que otro trapito sucio en el espectáculo “Molusco vs. Burbu”.

“Sabíamos que nosotros como pareja radial habíamos logrado muchas cosas, pero no sabíamos que después casi siete años de habernos separado, que la gente iba a encariñarse con este proyecto e iban a querer venir a vernos en el teatro. Luego de tantos años sin hablarnos, que podamos unirnos nuevamente nos tiene súper pompeaos y ansiosos de que llegue la fecha”, comentó agradecido “El Molusco”.

“Creo que 10 años de historia, plasmarla en un show, no todo el mundo tiene la bendición de crear una historia tan poderosa y poder llevarla al teatro. Sabemos que vamos a correr por muchísimos teatros porque hay mucha gente que tiene esta hambre de Molusco y Burbu. Ha sido muy bonito vivir esta etapa, ambos hemos madurado y aprendido que no vale la pena guardar rencor. Pero eso no significa que se las voy a dejar pasar, estoy ready por si se luce”, añadió Burgos.