El agua como recurso invaluable que hay que proteger, y a la misma vez, como un elemento para divertirse, protagonizan el recorrido por “Journey of Water, Inspired by Moana”, que abrió el 16 de octubre en el parque de Epcot, en Walt Disney World, de Orlando, Florida.

A través de senderos, con elementos alusivos a las islas polinesias, en la que se enmarca la película de Moana, estrenada en el 2016, los visitantes van divirtiéndose entre chorritos de agua, pero sobre todo, leyendo y aprendiendo sobre la importancia de la conservación del agua.

Esta, que es la primera experiencia en uno de los parques de Disney inspirada en la exitosa película de Walt Disney Animation Studios, invita a quienes lo visiten a divertirse con el “agua mágica”, que cobra vida. Por eso no solo los pequeños parecen pasarla muy bien allí, sino también los adultos, que por el tiempo que duran en el recorrido, que es a su propio paso, parecen volver a ser niños.

Es un espacio tranquilo, al aire libre, pero fresco y bien diseñado, donde verá abundantes árboles, símbolos de la película tallados en troncos, fuentes de agua, cascadas y donde sentirá finas gotas de rocío, sin importar la temporada ni la hora en que esté visitando. Sin embargo, no se mojará a menos que no se entusiasme haciendo una de las actividades interactivas, como alzar su mano para recibir un chorro de agua o pasando sus dedos por el agua que cae para escuchar notas musicales.

Los pequeños sí probablemente necesitarán un cambio de ropa, después de jugar un buen rato con los chorritos que salen del piso y disfrutar de todas las actividades.

“Journey of Water inspired by Moana” está en la nueva área de “World Nature”, dedicada a preservar la belleza y el equilibrio del mundo natural. Esa área incluirá los pabellones de “The Land” y “Seas with Nemo”.

Casi al terminar, verá la impresionante figura de la diosa Te Fiti, de 16 pies, que también protege el agua, y que es el punto obligado para tomar fotos.

Aunque inauguró oficialmente el 16 de este mes, ya había estado abierta parcialmente para los empleados de Disney, para quienes poseen pases anuales y los visitantes durante fechas específicas.

Su ubicación, muy cerca de la entrada del parque, permite lindas fotos, especialmente de noche, teniendo como trasfondo a la esfera de Epcot (Spaceship Earth).

“Moana”, la intrépida adolescente hija del líder de una tribu de las islas del Pacífico Sur, es amante del océano y la perseverancia la define. La idea detrás de este nuevo espacio (no es propiamente una atracción), es que los visitantes vean cómo el agua tiene personalidad propia, y que aprendan cómo proteger el ciclo natural del agua, que viaja desde el cielo hasta el océano, de una forma divertida y atractiva. Para eso los padres tienen un rol fundamental, ya que podrán leer y explicarles a sus hijos que el recorrido va mucho más allá de jugar con chorritos de agua.

Esta novedad es parte de la extensa renovación que está teniendo Epcot, que incluye desde nuevas atracciones hasta nuevos espacios y redistribución de áreas en el parque, así como más oportunidades de fotografías con personajes (”Moana” es parte de los nuevos personajes que encontrará para retratarse). El personaje de la intrépida y aventurera joven está cada vez más popular y se unirá también a Disney Cruise Line, cuando estrene su nuevo barco, “Disney Treasure”, en el 2024, donde se presentará “The Tale of Moana”, una nueva producción al estilo Broadway.

Actividades para celebrar el centenario

La apertura coincidió con el día del 100 Aniversario del estreno de los estudios de Walt Disney Films, una celebración que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Por eso verá enormes números 100 en los parques de Disney y en Disney Springs. Pero Epcot, es el parque-centro de la celebración, donde están Mickey y Minnie con sus trajes plateados, conmemorando el evento, y los visitantes podrán retratarse con ellos en el pabellón de “Imagination!”.

Además “Spaceship Earth”, la esfera icónica del parque, se llenará de color cada noche mientras se escucha el himno oficial del centenario. Aunque este aniversario ha traído confusión, porque se piensa que ya se realizó desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023, en esa ocasión lo que se celebró en grande fue el 50 Aniversario de Magic Kingdom, que marcó a la vez la apertura de Walt Disney World en Orlando, Florida.