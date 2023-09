Cuando hace unos años nos invitaron a uno de los festivales gastronómicos de Walt Disney World, en Florida, se hizo noticia con las primeras pinceladas de toque latino, adicionales a las que solo existían en ese entonces, en el pabellón de México, en Epcot. Ya hace casi una década cuando empezaron a asomarse diferentes platos de la gastronomía latina, con productos desde arepas, hasta nuestros quesitos, guineítos en escabeche y lechón. Año tras año, la representación de nuestra cultura se fue haciendo cada vez más notoria, y este año, en Walt Disney World, no dejaron dudas de que nuestra herencia hispana, está muy presente, y que incluso llegó para quedarse.

Para dar inicio al Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana, esos parques convocaron a la prensa para detallar numerosas iniciativas, muchas de ellas estrenándose ahora, como parte de la celebración y otras que se extenderán más allá del 15 de octubre, cuando culmina el mes que inicia el 15 de septiembre.

Se estrena Mirabel

Durante el evento de prensa, que duró tres días, debutó Mirabel, personaje de la película “Encanto”. La heroína de la familia Madrigal, ya tiene presencia fija en el parque de Magic Kingdom, saludando y tomándose fotos con los visitantes, en un colorido escenario que simboliza el patio de la casa de los Madrigal. El arraigo de “Encanto” se ha extendido tanto, que es común darse una vuelta por ese parque, y encontrar varias niñas con atuendos similares a este personaje, que antes solo participaba en desfiles. De Encanto también está Bruno, quien se presenta en la Cabalgata de Amigos de Disney Adventure.

Estos se unen a otros personajes que poco a poco han hecho presencia en los parques de Disney y que hacen notar el esfuerzo para tener presencia de nuestra cultura en esos parques. Entre ellos, Elena de Avalor, la primera princesa latina de Disney, y el popular Miguel, de la película “Coco”, cuyas canciones incluso fueron incluidas en Harmonious, el show nocturno de Epcot, creado para la celebración del 50 Aniversario de Disney. En ese espectáculo sonaron las voces de Luis Fonsi y de Joy Huerta.

Pero ahora la celebración fue más completa, incluyendo los sabores, la música y los productos que representan nuestra cultura. Para ella llegó hasta Magic Kingdom la presentadora y primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza. Ella fue la Gran Mariscal del Disney Festival of Fantasy Parade, el primer día de la celebración hispana, y desfiló con su esposo, el puertorriqueño Aníbal Marrero y su hijo Mateo, destacando el rol de la familia, de los latinos y lo emocionada que estaba con la distinción.

Mucho sabor latino

La música y la comida son importantes en esta celebración

Del mundo hispano se han presentado a lo largo de los años en eventos de Epcot, Rita Moreno; John Secada y Gloria Estefan. Pero los conciertos y presentaciones han aumentado, (el año pasado estuvo Melina León, entre otros) y en este formaron un rumbón, con la presentación del merenguero dominicano Raúl Acosta y su orquesta, Oro Sólido, donde por primera vez, vemos el público que abarrotó el American Garden Theatre, completamente de pie. Nadie quedó en sus asientos ante el contagioso ritmo del grupo, que hizo tres presentaciones diarias por tres días consecutivos.

Otra presentación con gran éxito fue del grupo Bacilos, quien puso a cantar a todos, hasta en sus casas, gracias a la transmisión en vivo de uno de sus conciertos. Y para completar la oferta latina de los conciertos Eat to the Beat, que son parte del Epcot International Food and Wine Festival, se presentarán Los Amigos Invisibles y Latin Ambition, el 27 y 28. Todos esos conciertos de Epcot están incluidos en el precio de admisión de Epcot.

La puertorriqueña Sarah Domenech, una de las gerentes de Relaciones Públicas de Walt Disney World, reiteró en el transcurso de la actividad, la importancia de esta celebración para esos parques, y se mostró muy satisfecha con la acogida recibida. “Como hispanos y latinoamericanos, tenemos muchas similitudes, pero también diferencias en aspectos como la comida y la música, y con este evento queremos mostrar nuestra riqueza y diversidad”, explicó.

Domenech presentó a un grupo de empleados hispanos, que están trabajando en proyectos de importancia en los parques, entre ellos Katrina Mena Rick, productora creativa de Disney, la Chef Pastelera Amanda Porcuna, de ascendencia española y filipinas, y el Chef Axel Martínez, de Ponce.

Presentan los Disney Jollywood Nights

Este último comandó la presentación gastronómica en un panel que se habló sobre las Disney Jollywood Nights, con un menú de arroz con gandules y tembleque, representando a Puerto Rico, además de arepas venezolanas, ceviche peruano y mangonada, de México, entre otras opciones.

Si viene a esa fiesta, probará esas delicias de nuestra gastronomía hispana, pero este mes encontrará variedad de opciones en los hoteles y restaurantes de Disney, incluyendo lechón asado, con arroz y habichuelas. Además, en Epcot, hay quioscos de Brasil, España y México (este último país también tiene restaurantes fijos).

De Viaje ya había adelantado todos los detalles de esa fiesta temática navideña que transporta a todo el glamour de Hollywood, a ofrecerse en Hollywood Studios, solo por 10 noches, del 11 de noviembre al 20 de diciembre (requieren boleto adicional).

Pero durante el panel, los participantes anunciaron las actividades que conformarán “Fiesta en la Calle”, una de las zonas en que está dividido el evento y que está dedicada exclusivamente a la cultura latina. “Para nosotros tiene que haber música, y eso significa baile. Tendremos música en vivo, de nuestros géneros, incluyendo el urbano y área para bailar”, dijo Mena-Rick, de origen cubano, quien también participó activamente en Harmonious.

Durante el fin de semana también se hizo un recorrido por Disney Springs, donde en Crystal Arts by Arribas Brothers, donde trabajan numerosos artesanos hispanos, se hicieron demostraciones del arte de grabado en cristal y de la creación de figuras de cristal soplado. Además, se presentaron a la pareja de pintores Tratos, oriundos de Cuba, quienes están pintando un enorme mural en el Disney Springs Art Walk, con el tema que para ellos simboliza magia, su pequeño hijo Lucas, quien acompaña a sus padres durante la realización de su trabajo.

La cereza del pastel fue la presentación de la puertorriqueña Ashley Diane Rosa Coreano, nacida en Bayamón, quien forma parte del prestigioso grupo a capella, Voices of Liberty. Ella, junto al grupo de privilegiadas voces, (solo se escogen 20 de 2,000 personas que audicionan), emocionaron hasta las lágrimas con sus interpretaciones. “Como hispanos hacemos un gran esfuerzo para darnos a conocer aquí, y se reciben muchos “no”. Pero como ves, logré llegar hasta aquí, algo que consideraba fuera de mi alcance. Pero me preparé, lo intenté varias veces, y lo logré”, dijo la artista emocionada, de representar tan dignamente el talento boricua ante el mundo.

Sin duda, la herencia hispana tuvo este año su mejor representación en los parques de Walt Disney World. La esperanza es que continúe la celebración en los próximos años.