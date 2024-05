Patricia Corcino es eliminada de “La casa de los famosos 4”

“Realmente dejaría de ser un ser humano si confiara tanto. Claro que existe incertidumbre, claro que todo es posible, pero mi actitud siempre va a ser de positivismo y mucha fe. Al final del día, me siento muy complacida con todo lo que he hecho dentro de la casa. Creo que le he dado bastante a La Casa de los Famosos. En esa parte, mi corazón está lleno de mucha gratitud”, contestó la puertorriqueña al inicio de la gala en vivo.